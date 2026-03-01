『仮面ライダーゼッツ』に仮面ライダードォーン登場 “夜明け”を冠する仮面ライダー 新ビジュアルが公開
現実と夢が交錯する前代未聞の世界観が反響を呼んでいる『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）。1日放送の第24話では、万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）がCODEに敗北。そして、第1話の病院のベッドで目覚めるという、まさかの“夢オチ”的な展開で、これまでの出来事がすべて夢だったという、夢の仮面ライダーであるゼッツでしか実現できない展開となった。
【写真】仮面ライダーゼッツがカッコいい「PLAY BACK」ジャケット
まさに“夢なら覚めてほしい”絶望的な状況から目覚めた莫は、これから自分の身に起きる出来事を避けるため、まだ誰も仮面ライダーゼッツのことを知らない世界を相手にひとり奮闘する。次週第25話から第2章に突入する『仮面ライダーゼッツ』。監督陣に、杉原輝昭、諸田敏、渡辺淳の各監督が新たに参加することとなった。
また、第2章の新主題歌には、YUTAの「PLAY BACK」に決定。YUTAも「NCTのコンセプトともリンクしていて、運命なんじゃないかな！？」と喜びのコメントを寄せた。作曲は『仮面ライダーガッチャード』主題歌を務めたBACK-ONのKENJI03（作家名「Hi-yunk」）が担当、そして作詞は数々の仮面ライダーシリーズ主題歌の作詞を務める藤林聖子が担当する。「PLAY BACK」TVサイズは8日から先行配信がスタートする。莫の状況を表すかのようなタイトルで、どのような内容となるのか、物語が再始動する8日放送の第25話「始める」と新主題歌は必聴だ。
そんな超展開を迎える『仮面ライダーゼッツ』の新ビジュアルも解禁。中央で仮面ライダーゼッツ オルデルムと激突している新たな仮面ライダー、その名は仮面ライダードォーン。“夜明け（ドォーン）”を冠する仮面ライダーにゼッツはどのように立ち向かっていくのか？そして、莫の夢の中ではゼッツの崩壊の力により命を落とした仮面ライダーノクス、さらにゼッツを敗北させたロードスリーも今後どのように関わっていくのか。これからの『仮面ライダーゼッツ』も見逃せない。
