みらい・安野氏「平成生まれの私は配る発想なかった」高市首相のカタログギフト配布に　11人当選も「労いは言葉で」

高市首相のカタログギフトの配布に関し、チームみらいの安野党首は、1日のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」で、「平成生まれの私には配る発想はなかった」と述べた。

高市首相は、約3万円相当のカタログギフトを衆院選で当選した自民党議員315人に配布したことについて、「昭和の中小企業の親父、社長みたいなところが私にはある」と国会で答弁していた。

これに関し、安野氏は「（みらいも）新しく11人の議員が誕生したけれども、平成生まれの私だと配るという発想はなかったというのが正直なところだ」と述べた。

みらいの当選議員に対する労いは、「不十分なのかもしれないかもしれないが、言葉で」と説明した。

高市首相のカタログギフト配布については「合法かどうかは、色々な情報を見ていると合法の可能性が高いと思う」とした上で、「有権者からどのように見られるか、自分たちの政党の所属議員からどのように見られるのかを勘案した上での判断かと思う」と述べた。

また、石破前首相が在任時に新人議員に商品券を配ったことを踏まえ、「昨年の商品券の話もあったので、（高市首相は）こういった形で非常に話題になってしまうことは当然、想定されていると思う」との見方を示した。

そして、「なぜ自民党では配るのか。配られないと『なかったのか』となるような圧力があるのであれば、そういう判断だったのかもしれない」と述べた。