瀬戸内の海を襲ったカキの大量死で、生産者たちは未曽有の危機に直面しています。来シーズンの出荷に不安が残る中、大量死に向き合う生産者たちの姿を取材しました。

広島県内有数のカキの産地・呉市阿賀地区は、県内でも大量死の被害がとりわけ深刻な場所のひとつと言われています。祖父の代から家族でカキ養殖を続けている北川哲也さんは、自然の厳しさに直面しています。



■北川哲也さん

｢（死んだのは）９割何分みたいな。残ったのがほんまにわずか。他の作業もするんですけど、毎日やっぱり心が折れます。こういうふうに、空（から）。｣

ともに家業に励むのは、接客や経理などを担う妻の由香里さんと、長男の滉大さんです。滉大さんは県外で就職していましたが、数年前、地元に戻ってきました。未曾有の危機に見舞われながらも前を向き、父をサポートします。



■息子・滉大さん

「親は厳しい世界の自然が相手なので、どう左右されるかわからないっていうのも一点あって、それがあるからやめとけって言われてたんですけど、親孝行できるのは、仕事を手伝うっていうことだけだったんで。」



欠かせないのは、外国人技能実習生の存在です。インドネシアから来た若者たちが、大事な担い手となっています。

北川さんの元に来ている実習生が、日本人男性と結婚することになりました。厳しい状況の中ですが、日頃の感謝の思いを込めて精一杯もてなします。



■北川哲也さん

「実習生であり国は違えども、よく尽くしてくれる、うちの会社に。もう本当にかわいい。今カキがこんなだから、控えないといけんかなと思いつつも、何かしてやりたいと。」



■実習生・シティ ヌルラエラさん

「社長と奥さんが親みたいな。ラエラも嬉しい。ありがとうございます。」

この日、富山県でカキ小屋を営み、北川さんが作るカキを仕入れてきた知人が、北川さんの元を訪ねてきました。



■知人

「何とか、家族で前向きに？」

■北川哲也さん

「前向きにいきたいけどもみたいな…（死んでる割合は）８割９割、もう超えているぐらいの、もう１００といえば嘘になるけど、それ近いぐらいだめ。」

待ってくれている人がいる。知人からの励ましに、元気づけられました。



■北川哲也さん

「本当に心強い言葉をもらって。一生懸命また、ゼロからですよね。頑張ろうという思い。」

カキの大量死は、広島県内だけでなく、瀬戸内海沿岸の各地で発生しています。カキの生産量の８割を占める瀬戸内海で大量死が起きた理由について、県の水産海洋技術センターでは、県の中部と東部の海域から原因の調査を始めました。

過去の文献などを調べたところ、１冊の本にたどり着いたといいます。



■県立水産海洋技術センター技術次長 戸井真一郎さん

「夏は暑いからではないかと思ったが、それだけではないのではと。色々情報を探していきました。そのときに辿りついたのが、この『カキ・ノート』という資料になります。」

以前、在籍していた研究員が１２年前にまとめたという『カキ・ノート』は、高水温と高塩分が長い期間続いたときの影響を指摘していました。



■県立水産海洋技術センター技術次長 戸井真一郎さん

「高水温でも低塩分の場合は、カキはそんなに死なないと書かれているし、逆に高塩分でも水温が低ければ、そんなに死ぬことはないと言われていて、高水温・高塩分がセットになると、非常に良くないということが繰り返し書かれている。」

猛暑による「高水温」と雨不足による「高塩分」。そうした環境面のストレスに加え、体の一部の機能が働かなくなる生理障害も複合的に作用したと指摘します。県の西部では「貧酸素」が指摘されるなど、地域によって、複数の要因が推定されています。最終的な結論を得るには、数年かかる見通しです。



■県立水産海洋技術センター技術次長 戸井真一郎さん

「産卵障害（が起きた）。産みたいのに産めない。もしくは産んだけど、そのあと死ぬといったものが、中部・東部の主だった原因ですね。」

そんな中、２５年前から岡山県西部・笠岡市の沖に浮かぶ北木島で、カキの養殖業を営む藤井和平さんは、ある養殖方法に活路を見いだそうとしていました。



これまで、いかだ養殖でカキを生産してきましたが、数年ほど前から、成育不良や死ぬ被害が目立ち始めたため、別の養殖方法として『バスケット養殖』を導入しました。『バスケット養殖』とは、水面近くに浮かせたプラスチック製のカゴの中にカキの稚貝を入れて育成する方法で、ニュージーランドなどで用いられているものです。

■藤井和平さん

「普通、いかだで養殖した場合には、天然由来のゴミ、海藻とかフジツボとかいっぱいつくんですけれども、これ今、バスケットから回収したカキなんですけれども。バスケットの中でカキ同士が擦れたり、波に揺られることによってカキが非常にきれいに出来上がる。」

さらに、バスケット養殖には、こんな利点も。



■藤井和平さん

「（カゴの中で）転がすことによってカキが口を開けまいと頑張ります。これを『鍛えさせる』って言うんですけど、鍛えさせると貝柱が筋肉質になり、これ（貝柱）が

どんどん大きくなっていきます。貝柱が弱いと、すぐ口を開けて死んでしまいます。海に異変が起きた時に、簡単に口を開けてしまう弱いカキだど、影響を受けやすいですよね。しっかり殻を閉じることをカキがやってくれれば、へい死（大量に死ぬ）率ってのは少なくなるんじゃないかなと。」

一般的ないかだ養殖では、カキを海中に吊るしたまま育成させていきます。これに対しバスケット養殖では、育成中も定期的にカゴをひっくり返してカキを鍛え、日光や空気にもさらすことで、より環境の変化に強いカキが育つといわれています。



今シーズン、藤井さんのいかだでは７割を超えるカキが死にましたが、バスケットでは４割ほどにとどまりました。来シーズンにはいかだ養殖をやめ、すべてバスケット養殖に切り替える予定です。しかし、専用の機材やバスケットなどの資材費が高いうえ、いかだ養殖に比べ、同じ面積で生産できる量が少なくなるため、導入にはハードルもあるといいます。

■藤井和平さん

「来年も暑いよね。多分雨も少ないかもみたいなこともよく聞くので。そこの中で、自社のカキ養殖をどうしていきたいかというのは、みなさん考えられたり不安だったりすると思うんですよ。バスケットだから１００%大丈夫というわけではないと思っています。ただ、いかだでやるよりかは、気持ち的には楽ですね。」

呉市阿賀でカキ養殖を営む北川さんは、来シーズンに出荷予定のカキも大量に死んだため、新たな稚貝を前倒しでいかだに吊していました。来シーズンの出荷に間に合うよう、長男の滉大さんとともに、願いながらの作業です。



■北川哲也さん

「毎日落ち込むし、毎日次のことを考えないといけんし…パニックになったとしても

１人じゃないし、息子も受け答えしてくれる。できることをやれば何とか。前向きにいけるって。」

年明け以降に寒くなったことで、生き残ったカキの身入りはよくなっているそうですが、厳しい状況に変わりはありません。瀬戸内の海を襲ったカキの大量死。未曾有の危機に直面しながらも、生産者たちはきょうも、海と向き合い続けます。



【テレビ派 ２０２６年２月２５日放送】