「そんなの反則だ！！」剛力彩芽、“ピンク色猫”姿を披露！ 「なんて可愛さよ」「可愛すぎてもう」の声
俳優の剛力彩芽さんは2月28日、自身のInstagramを更新。ピンクの大きな猫耳姿を披露しました。
【写真】剛力彩芽、「ピンク色猫」姿を披露！
「ピンク色猫の剛力さん可愛い過ぎますっ」剛力さんは「テレビ東京『世界を救う！ワンにゃフル物語〜柴と三毛と亀梨くん〜』『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』」とテレビ番組に出演した際のオフショットを10枚投稿。全身黒で統一した大人っぽい姿のほか、ふわふわの大きなピンクの猫耳とサングラスをつけた姿も披露しています。
この投稿にコメントでは「ピンク色猫の剛力さん可愛い過ぎますっ」「かっ、可愛すぎてもう、言葉にならないです〜」「最高にかわいいです」「ヤバい なんて可愛さよ」「そんなの反則だ！！！！」との声が寄せられています。
「私服でこのセンスの良さ」18日の投稿では、白いワイドパンツにグレーのオーバーサイズジャケットを羽織り、スクエア眼鏡をかけた私服姿を披露している剛力さん。今回披露した“ピンク色猫”姿とはガラリと印象が変わる姿に、ファンからは「カッコ良すぎて、とにかくもう素敵です〜」「素敵なスーツファッション」「おしゃれすぎる」「私服でこのセンスの良さ」「めちゃカッコイイ」「最近見た中で1番好きかも」と称賛の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)
