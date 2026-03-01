ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が2月28日、自身のインスタグラムを更新し、1日の「三浦国際市民マラソン」（神奈川・三浦海岸発着）に出場することを明かした。

「明日、3月1日は『第41回三浦国際市民マラソン』走ります！！アンバサダーとして皆さんと一緒に、楽しみながら自己ベスト更新も目指します！！」と報告。

ウエルカムパーティーであいさつする自身の写真をアップし「トークショーなどにも参加しますので、よろしくお願いします！！明日に備えてワクワクしながら寝ます！！」とつづり、ハッシュタグで「三浦国際市民マラソン」と添えた。

三浦国際市民マラソンは、ホノルルマラソンの国内唯一の姉妹マラソン。ハーフマラソン、10キロ、5キロ、キッズビーチランの4種目で実施される。ハーフマラソンの総合優勝者は4月のハワイズハーフマラソン・ハパルア2026に派遣される。

高橋さんは、2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得。14年ソチ五輪に出場した。18年3月に引退し、その後はJOCアスリート委員として活動しながらコーチングや解説、タレントとして活動。

21年にJOC理事に最年少で就任し、任期を経て、2023年6月からJOC評議員・日本オリンピアンズ協会(OAJ)理事に就任した。