◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール4日目 練習試合 巨人4-2サムスン（28日、沖縄・那覇）

今季、実戦での初登板となった巨人の戸郷翔征投手。初回、サムスンの打者相手にセンターフライ、ライトフライ、そして、まっすぐでの見逃し三振と上々の投球を見せました。

1イニングでの交代となりましたが、阿部慎之助監督からは「キャンプに入ってから一番いい顔していた」と満足いくできだったよう。腕を少し下げるというフォーム改造に取り組んでいましたが、順調な仕上がり具合と言えそうです。

杉内俊哉投手チーフコーチは「（改造は）うまくいっていると思いますね、フォークの落ちも含めてね。まっすぐの出力もそうですけど、出てきているなって。ボールの軌道とか結構気にする選手ですが、それを度外視して、きょうはバッターと勝負できたなと思っています」と評価。「本人の中では腕を若干下げているのがあるから、多少の不安はあったかもしれないですけど、ブルペンでずっといいボール投げていましたから、僕的にはそんなに心配していなかったですよ」と続けました。