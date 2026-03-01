侍ジャパンのホワイトソックス・村上宗隆内野手が１日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、前回大会の準決勝メキシコ戦で勝利して歓喜に沸く瞬間の自身らの写真を投稿し、「おはようございます」の文言と太陽の絵文字を添えた。

村上は、オープン戦４試合で１３打数５安打の打率３割８分５厘。２６日（日本時間２７日）には、初のメジャーキャンプの疲労を考慮してドジャースとのオープン戦の出場を回避し、「（疲労があるのは）心も体も。でも、ＷＢＣにしっかりコンディション良く出るための調整だと思っているので。そこを優先したところ。頑張ってきます」と話していた。

また、ドジャース・山本由伸投手も自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、古巣オリックスの本拠地で、２日から強化試合が行われる京セラドームの写真を約３０分前に投稿。球団応援歌をＢＧＭに添える粋な演出も見せ、古巣愛あふれる“帰国報告”をしていた。

侍ジャパンは２７、２８日にバンテリンドームで中日と壮行試合を実施。すでに合流しているドジャース・大谷翔平、レッドソックス・吉田正尚、カブス・鈴木誠也、ロッキーズ・菅野智之、エンゼルス・菊池雄星らメジャー組はルール上、ＮＰＢ管轄の同２戦には出場不可で、試合の管轄がＷＢＣ側へと映る３月２日のオリックスとの強化試合（京セラＤ）から出場可能になる。山本、村上、ブルージェイズ・岡本和真が合流すれば、全３０人の侍が出そろう。