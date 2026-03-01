カノマタ試打会で見つけた次世代の個性派ギア2選

今年で17回目となるカノマタ試打会が11月に過去最大規模で開催された。

そのなかから、鹿又がとくに気になる次世代ギアを取材！

伝統形状を貫いた人気シリーズ

第七世代はFWで完結！来年は新世代へ？

大ヒットした第7世代

7シリーズ

24年から25年の約1年半にかけて発売された7シリーズ。

新しいEPONユーザーも増えて大ヒットした

SPEC（AF-207・写真上）

●ロフト角／15（3W）、18度（5W）

●クラブ長／43インチ（3W）

●参考価格／9万1300円（シャフト・DOA月光）

SPEC（AF-107・写真左）

●ヘッド体積／460cc

●ロフト角／10、11度

●クラブ長／45.75インチ

●参考価格／13万7500円（シャフト・DOA凪）

SPEC（AF-507・写真右）

●素材／軟鉄鍛造、アルミパーツ

●ロフト角（7Ⅰ）／31度

●クラブ長（7Ⅰ）／37インチ

●参考価格／18万1500円(シャフト・N.S.950GH neo・5本セット）

鹿又 今回「ＥＰＯＮ」の新作はありますか？

坂内 残念ながらありません。

鹿又 大人気だった７シリーズが完成したばかりですからね。

坂内 今年（25年）９月に発売したＦＷ「ＡＦ-２０７」で第七世代が完結です。

鹿又 「ＡＦ-２０７」は本当に完成度が高かったです。最近は大手メーカーからもチタン素材のＦＷが増えてきましたが、ＥＰＯＮは２０００年代のはじめからフルチタンのＦＷを発売。「ＡＦ２０７」は20年以上もフルチタンのＦＷを開発しているので、ＥＰＯＮにしかできないクオリティの高さを感じました。

坂内 ほかに７シリーズで印象的だったモデルはありますか？

鹿又 個人的には「ＡＦ-５０７」のアイアンですね。飛距離と寛容性のバランスがよくて、打感もいい。はじめて打ったときに完璧なアイアンだと思いました。

坂内 ありがとうございます。「ＡＦ-５０７」はポケットキャビティですが、軟鉄鍛造一体成型にこだわっています。タングステンも使っていません。それがクリアな打感につながったと思います。

鹿又 タングステンを使わずにこの重心位置はすごいですよ。７シリーズが完結したということは、来年は８シリーズのはじまりですか？

坂内 すみません！まだ何もいえませんが、次回の新作にご期待ください。

7シリーズはドライバー2モデル、ＦＷは2モデル、

UTは1モデル、アイアンは4モデルをラインナップ

次の50周年モデルは期待大ですね！

「1977年の創業なので、もうすぐ50周年。記念モデルになりそうな次回作は期待大です」（鹿又）

待望のウッド系が誕生

F W・U T はロイコレとコラボ！

アーティザンゴルフ

L Sウッドシリーズ

SPEC（LS-FT）

●素材／高強度Ti617フェース、811Tiボディ、カーボンクラウン、タングステンウェイト

●ロフト角／14（3W）、17度（5W）

●価格（ヘッド単体）／6万7000円

鹿又 アーティザンといえば、米国のカリスマクラフトマンであるマイク・テーラーのアイアンやウエッジが有名ですが、今回はＦＷとＵＴですか？

秋山 同社初のウッドシリーズ。ロイヤルコレクションさんとのコラボです。

鹿又 アーティザンとロイヤルコレクション。玄人好みの２メーカーですね。

秋山 ＦＷといえばロイヤルコレクションの得意分野。ベースとなるヘッド形状や構造は共用しています。ＦＷにはチタンフェースのタイプもあります。

鹿又 ロイコレと組んだよさが、よく出ていると思います。

数量限定のレアモノです

「FWもUTも数量限定で発売。チタンフェースのFWはとくにオススメです」（秋山）

ポケット部分を限界まで削った！

20周年記念モデルはやさしさ際立つキャビティアイアン

ロマロ

タイプR プラス アイアン

SPEC

●素材／S20C・軟鉄・鋳鍛造（一体成型）

●ロフト角（7Ⅰ）／30度

●価格／15万円～（5本セット・6Ⅰ-PW）

鹿又 ロマロは２０２５年で20周年ですよね。おめでとうございます。

小林 ありがとうございます。周年モデルのひとつが「タイプＲ プラスアイアン」です。

鹿又 このサイズでここまでやさしいポケットキャビティは、唯一無二ですね。

小林 トップブレードにもソールにも重さを配置して、最適な慣性モーメントを実現しています。

鹿又 しかも、打感がいい。

小林 打感は20年間続けてきたロマロのこだわり。Ｓ20Ｃの軟鉄一体成型、銅下メッキ、ハイパーヒート加工でやわらかい打感を追求しました。

このサイズでこのやさしさはビックリしました

「一般的なポケキャビよりもポケット部分が深く、重心がかなり低いですね」（鹿又）

いかがでしたか。個性的なギアにぜひ注目してみてください！

構成＝野中真一

写真＝田中宏幸