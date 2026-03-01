カノマタ試打会で見つけた次世代の個性派ギア2選
今年で17回目となるカノマタ試打会が11月に過去最大規模で開催された。
そのなかから、鹿又がとくに気になる次世代ギアを取材！
伝統形状を貫いた人気シリーズ
第七世代はFWで完結！来年は新世代へ？
SPEC（AF-207・写真上）
●ロフト角／15（3W）、18度（5W）
●クラブ長／43インチ（3W）
●参考価格／9万1300円（シャフト・DOA月光）
SPEC（AF-107・写真左）
●ヘッド体積／460cc
●ロフト角／10、11度
●クラブ長／45.75インチ
●参考価格／13万7500円（シャフト・DOA凪）
SPEC（AF-507・写真右）
●素材／軟鉄鍛造、アルミパーツ
●ロフト角（7Ⅰ）／31度
●クラブ長（7Ⅰ）／37インチ
●参考価格／18万1500円(シャフト・N.S.950GH neo・5本セット）
鹿又 今回「ＥＰＯＮ」の新作はありますか？
坂内 残念ながらありません。
鹿又 大人気だった７シリーズが完成したばかりですからね。
坂内 今年（25年）９月に発売したＦＷ「ＡＦ-２０７」で第七世代が完結です。
鹿又 「ＡＦ-２０７」は本当に完成度が高かったです。最近は大手メーカーからもチタン素材のＦＷが増えてきましたが、ＥＰＯＮは２０００年代のはじめからフルチタンのＦＷを発売。「ＡＦ２０７」は20年以上もフルチタンのＦＷを開発しているので、ＥＰＯＮにしかできないクオリティの高さを感じました。
坂内 ほかに７シリーズで印象的だったモデルはありますか？
鹿又 個人的には「ＡＦ-５０７」のアイアンですね。飛距離と寛容性のバランスがよくて、打感もいい。はじめて打ったときに完璧なアイアンだと思いました。
坂内 ありがとうございます。「ＡＦ-５０７」はポケットキャビティですが、軟鉄鍛造一体成型にこだわっています。タングステンも使っていません。それがクリアな打感につながったと思います。
鹿又 タングステンを使わずにこの重心位置はすごいですよ。７シリーズが完結したということは、来年は８シリーズのはじまりですか？
坂内 すみません！まだ何もいえませんが、次回の新作にご期待ください。
「1977年の創業なので、もうすぐ50周年。記念モデルになりそうな次回作は期待大です」（鹿又）
待望のウッド系が誕生
F W・U T はロイコレとコラボ！
アーティザンゴルフ
L Sウッドシリーズ
SPEC（LS-FT）
●素材／高強度Ti617フェース、811Tiボディ、カーボンクラウン、タングステンウェイト
●ロフト角／14（3W）、17度（5W）
●価格（ヘッド単体）／6万7000円
鹿又 アーティザンといえば、米国のカリスマクラフトマンであるマイク・テーラーのアイアンやウエッジが有名ですが、今回はＦＷとＵＴですか？
秋山 同社初のウッドシリーズ。ロイヤルコレクションさんとのコラボです。
鹿又 アーティザンとロイヤルコレクション。玄人好みの２メーカーですね。
秋山 ＦＷといえばロイヤルコレクションの得意分野。ベースとなるヘッド形状や構造は共用しています。ＦＷにはチタンフェースのタイプもあります。
鹿又 ロイコレと組んだよさが、よく出ていると思います。
「FWもUTも数量限定で発売。チタンフェースのFWはとくにオススメです」（秋山）
ポケット部分を限界まで削った！
20周年記念モデルはやさしさ際立つキャビティアイアン
ロマロ
タイプR プラス アイアン
SPEC
●素材／S20C・軟鉄・鋳鍛造（一体成型）
●ロフト角（7Ⅰ）／30度
●価格／15万円～（5本セット・6Ⅰ-PW）
鹿又 ロマロは２０２５年で20周年ですよね。おめでとうございます。
小林 ありがとうございます。周年モデルのひとつが「タイプＲ プラスアイアン」です。
鹿又 このサイズでここまでやさしいポケットキャビティは、唯一無二ですね。
小林 トップブレードにもソールにも重さを配置して、最適な慣性モーメントを実現しています。
鹿又 しかも、打感がいい。
小林 打感は20年間続けてきたロマロのこだわり。Ｓ20Ｃの軟鉄一体成型、銅下メッキ、ハイパーヒート加工でやわらかい打感を追求しました。
「一般的なポケキャビよりもポケット部分が深く、重心がかなり低いですね」（鹿又）
いかがでしたか。個性的なギアにぜひ注目してみてください！
構成＝野中真一
写真＝田中宏幸