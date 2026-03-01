「あっ！おばちゃんだった！」 大塚千弘＆鈴木浩介に第2子誕生→山下リオの反応が話題に
俳優の大塚千弘（39）が2月27日、自身のSNSを更新し、第2子出産を報告した。夫は俳優の鈴木浩介（51）。
【画像】大塚千弘＆鈴木浩介に第2子誕生→山下リオの反応
大塚は自身のSNSで「私事で大変恐縮ですがこの度、第2子を出産致しました」と報告。「予定日超過で産まれてきた赤ちゃんはのんびり屋さんのマイペースかな産まれてきてくれた小さな小さな大事な命を大切に育てていきたいと思います」と喜びをつづった。
続けて「妊娠出産と支えて下さった皆様ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
これに反応したのが、妹の俳優・山下リオ（33）。Xで姉の投稿を引用すると、「成長が楽しみやなぁ〜 はよ連れ回したい」と祝福した。
ファンからは「リオちゃんお姉ちゃんおめでとう」「あっ！おばちゃんだった！」など、多数の声が寄せられている。
