¡ÖÅÔ¿´¤Ï²ÈÄÂ¤¬¹â¤¹¤®¤Æ½»¤á¤Ê¤¤¡×¤«¤é¡Ä°ìÅÔ»°¸©¤Î¡ÒÄÂÂß¤Ç½»¤ß¤¿¤¤³¹TOP3¡Ó2°Ì¡¦È¬²¦»Ò¤ÎÄÂÎÁÁê¾ì¤Ï7Ëü5,255±ß¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
Åìµþ23¶è¤òÃæ¿´¤ËÃÏ²Á¾å¾º¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ÄÌ¶ÐÀè¤¬ÅìµþÅÔ¿´¤Î¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ë½»¤á¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¤¤¤Þ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤Ç²÷Å¬¤Ê¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢LIFULL HOME'S¡Ê¥é¥¤¥Õ¥ë¥Û¡¼¥à¥º¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ËÜµ¤¤ÇÃµ¤·¤¿¡ÖÄÂÂß¤Ç½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP3¤ò¡¢ÄÂÎÁÁê¾ì¡Ê¢¨¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¢¨¡ËÄÂÎÁÁê¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËLIFULL HOME'S¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄÂÎÁ¡ÊÃæ±ûÃÍ¡Ë¤ò40Ö¤Ë´¹»»
Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç²ÈÄÂ¹âÆ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¡Ö¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤Ï¤É¤³¡©
¼óÅÔ·÷¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÈÄÂ¹âÆ¤ÎÇÈ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÁ´¹ñ¤Ø¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤¬2·î20Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿1·î¤ÎÁ´¹ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì±±Ä²ÈÄÂ¡ÊÌ±´Ö¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Î²ÈÄÂ¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ0.7%¾å¾º¤È¡¢1998Ç¯3·î¤ËµÏ¿¤·¤¿0.8%¾å¾º°ÊÍè¡¢¼Â¤ËÌó28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÅìµþ23¶è¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï¸²Ãø¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÅÔ¿´¤Ï²ÈÄÂ¤¬¹â¤¹¤®¤Æ½»¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¡×¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢LIFULL HOME'S¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡Ö2026Ç¯ LIFULL HOME'S ¤ß¤ó¤Ê¤¬Ãµ¤·¤¿¡ª½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¼óÅÔ·÷ÈÇ¡Ë¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºòÇ¯Ìä¤¤¹ç¤ï¤»·ï¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×TOP3¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¢£½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü
¢£½¸·×ÊýË¡¡§LIFULL HOME'S¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÄÂÂßÊª·ï¡¦¹ØÆþÊª·ï¤Ø¤ÎÌä¹ç¤»¿ô¤ò±ØÊÌ¤Ë½¸·×
¢£¥¨¥ê¥¢¡§ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©
¢£ÄÂÎÁÁê¾ì¡§2025Ç¯¤ËLIFULL HOME'S¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¢¨¤ÎÄÂÎÁ¡ÊÃæ±ûÃÍ¡Ë¤ò40m2¤Ë´¹»»
¢¨¡¡30¡Á70m2Ì¤Ëþ¡¢±ØÅÌÊâ20Ê¬°ÊÆâ¡ÊÊ£¿ô±Ø¤Ç¤Î½ÅÊ£¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤Ê¤·¡Ë
Âè3°Ì¡§ÂçµÜ¡Ê9Ëü4,522±ß¡Ë
Âè3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¡¦ÂçµÜ¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¥¨¥ê¥¢¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¸òÄÌÍøÊØÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£JR³ÆÀþ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔ¿´¤Ø¤ÎÄÌ¶Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸©Æâ³°¤Ø¤Î°ÜÆ°¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤«¤é³°¿©¡¢¸ä³Ú¤Þ¤ÇÀ¸³èÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½»Âð³¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÂÂß»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ã±¿È¼Ô¸þ¤±¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤Þ¤ÇÊª·ï¤ÎÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Æ±¤¸±èÀþ¤ÎÅÔÆâ¼çÍ×±Ø¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È²ÈÄÂ¿å½à¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÍøÊØÀ¤È½»´Ä¶¡¢²ÈÄÂ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤³¹¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Âè2°Ì¤Ï¡¢¼«Á³¤ÈÅÔ»Ôµ¡Ç½¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡ÈÂ¿Ëà¥¨¥ê¥¢ºÇÂç¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡É
Âè2°Ì¡§È¬²¦»Ò¡Ê7Ëü5,255±ß¡Ë
Âè2°Ì¤Ï¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë½»Âð³¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤ÎÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤Ç²ÈÄÂ¿å½à¤âÈæ³ÓÅªÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÔ¿´¤Ø¤Îµ÷Î¥¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢JRÃæ±ûÀþ¡¦²£ÉÍÀþ¡¦µþ²¦Àþ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ÄÌ¶Ð¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È²ÈÄÂ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£±Ø¼þÊÕ¤Ë¤ÏÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤ä°û¿©Å¹¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤ä³°¿©¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤ÍøÊØÀ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½»´Ä¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤Î¹¤á¤Î´Ö¼è¤ê¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤³¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃ±¿È¼Ô¸þ¤±¤ÎÊª·ï¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Âè1°Ì¡§³ëÀ¾¡Ê9Ëü1,316±ß¡Ë
Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦³ëÀ¾¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¤ÇÂç¼êÄ®¡¦ÆüËÜ¶¶¤ËÄ¾ÄÌ¡¢ÄÌ¶Ð¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä°û¿©Å¹¤¬½¼¼Â¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÊØ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢µì¹¾¸ÍÀî±è¤¤¤ä³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à¤Ê¤É¼«Á³¤â¿È¶á¤Ë¤¢¤ê¡¢µÙÆü¤Ëµ¤·Ú¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë½»´Ä¶¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÂÂß»Ô¾ì¤Ç¤ÏÃ±¿È¼Ô¸þ¤±¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤Þ¤ÇÊª·ï¤ÎÁªÂò»è¤¬Éý¹¤¯¡¢ÅÔ¿´´ó¤ê¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²ÈÄÂ¿å½à¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡È¥³¥¹¥Ñ¤Î¤è¤µ¡É¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÍøÊØÀ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Êë¤é¤·¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¤¿Í¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹Ù³°¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤êÁ¯ÌÀ¡Ä¡Ö¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×TOP3
¡Ö¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×TOP3¤Ï¡¢³ëÀ¾¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢È¬²¦»Ò¡¢ÂçµÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÅÔ¿´¤«¤é¤Ï¤ä¤äµ÷Î¥¤Î¤¢¤ë¹Ù³°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÊØÀ¤òÂÅ¶¨¤»¤ºÊë¤é¤»¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯¤¤¤Þ¡¢²ÈÄÂ¤Ë¤è¤ë²È·×¤Î°µÇ÷¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÇØ¿¤Ó¤·¤Ê¤¤³¹¡É¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£