新潟・妙高市の斑尾高原スキー場のコース内で雪崩が発生し、4人が病院に搬送され、骨折などの大けがをしています。



警察とスキー場によると2月28日午後2時ごろ、利用客から「雪崩が発生したようだ」とスキー場に連絡があり、スキー場が消防に通報しました。



雪崩が起きたのはスキー場の山頂部から中腹付近までつながるコースで、そこでスノーボードをしていたとみられる5人が巻き込まれたということです。





その後、1時間ほどでスキー場の職員らによって全員が救出されましたが、14歳の男児を含む4人がけがをして病院に搬送されました。日本人の14歳男児が骨盤骨折などの疑い、父親の40代男性がろっ骨に痛みを感じているということです。また、台湾国籍の30代女性が足首を骨折、台湾国籍の40代男性がくるぶしを骨折したとみられます。スキー場職員によると、雪崩が起きたコースは「パウダーライン」というパウダースノーが楽しめるコースで、当時の天候は小雨で気温は4℃ほど、霧が深かったということです。当日朝の点検時には雪崩の兆候は見られなかったということですが、前日までの2日間ほどは気温が高く、雪崩の発生につながった可能性があるとみられています。3月1日午前8時時点で4人の他にけが人などは確認されていませんが、警察・消防・スキー場職員らが現場の状況を確認し、詳しい原因などを調べています。