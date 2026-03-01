【東京、神奈川、埼玉など雪の予想】３月３日から４日

３日ごろには本州の南を進む「低気圧（南岸低気圧）」が北から寒気を南下させ、東京、神奈川、埼玉などでも「雪が降る」可能性が出てきました。

画像で掲載しているでは、３月３日（火）から４日（水）にかけて関東甲信地方で雪が予想され、東京、埼玉、神奈川など関東南部でも雪を示す白がかかっています。

シミュレーションでは、3日午前には埼玉、山梨、群馬、長野の一部で雪を示す白がみられ、次第に広がっていきます。3日午後から4日午前にかけて、東京、埼玉、神奈川、山梨、長野、群馬、栃木、茨城で雪を示す白がかかる地域があります。

雪にならなくとも広い範囲でみぞれ交じりの雨や冷たい雨が降るかもしれません。

各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。

雪シミュレーション３月１日（日）～３月５日（木）東京、埼玉、神奈川、山梨、長野、群馬、栃木、茨城で雪が予想

３月１日（日）～２日（月）は「雨や雪」の予想はほとんどなく、晴れそうです。

３日（火）は広く「雨か雪」が予想され、夜には関東地方南部でも「雪」の予想が出てきます。

４日（水）未明から朝にかけて「雪のピーク」になりそうです。

3日午後から4日午前にかけて、東京、埼玉、神奈川、山梨、長野、群馬、栃木、茨城で雪が予想されているエリアがあります。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

3月2日 関東地方の雪と雨のシミュレーション3月3日関東地方雪と雨のシミュレーション東京でも雪か3月4日関東地方雪と雨のシミュレーション東京、埼玉、神奈川でも雪か3月5日関東地方雪と雨のシミュレーション 埼玉、長野、山梨など一部で雪か【寒気のシミュレーション】２８日（土）～３月５日（木）

この土日は、４月並みの暖かい空気が流れ込んできて、寒気は北上しますが、３月３日（火）ごろから、「南岸低気圧」に引っ張られ「寒気」は南下してきます。

関東上空約１５００メートルには「氷点下３度以下」の寒気が流れ込んできそうです。

関東地方南部の平野部では、この「氷点下３度以下」の寒気と、他の要因が重なると「雪」の可能性があるため注意が必要です。

関東甲信地方 各都市の週間予報

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

３月３日（火）は「寒の戻り」で寒くなるでしょう。東京の予想最高気温は９度と、この土日に比べ１０度も下がる見込みです。

