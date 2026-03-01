神々の遊ぶ庭「カムイミンタラ」の聖遺物!? 旧石器時代の石器が日本最古の国宝に【眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話】

えっ！旧石器時代の石器が日本最古の国宝に!?

北海道で発掘された驚きの遺跡「白滝遺跡石器群」

令和5年（2023年）6月27日北海道遠軽町所蔵の重要文化財「白滝遺跡群出土品」が国宝に指定された。「白滝遺跡群出土品」とは、約3万年前から約1万5000年前の後期旧石器時代の出土物である石器群だが、１個や２個ではない。1965点の石器群が一括して指定されたのだ。旧石器時代の遺物が国宝として指定された例はなく、日本最古の国宝となる。

昭和2年（1927年）、遠間栄治によって発見されたのが始まりで、昭和28年（1953年）以降、吉崎晶一の調査研究によって旧石器時代の遺跡であることが判明。昭和60年（1985年）以後に木材搬出道路工事で多数の石器が露出したため、本格調査をしたところ、460万点、10トン近くの石器群が現れた。

大小の尖頭器、大型両面調整石器、舟底型石器、各種の細石刃核のほか、これらの石器の接合資料が大量に得られたことが注目を浴びた。旧石器時代の石器製作の変化、広がりや各種石器の組み合わせが総合的によくわかる出土品だったからだ。

以後、継続して旧石器文化の遺跡がつぎつぎに発見され、現在、累積総計にして約700万点に及ぶ膨大な石器群を集めており、白滝遺跡群は北海道だけでなく、日本を代表する後期旧石器時代の遺跡として知られるようになった。そのルーツをたどれば、神話の時代までさかのぼる。

白滝遺跡群は、北海道のほぼ中央に位置する大雪山の北東山麓にある。大雪山はそもそも「カムイミンタラ（神々の遊ぶ庭）」といわれる聖地。その北々西には黒曜石※埋蔵量が数10億トンともいう赤石山（北見富士）があり、山の南側を湧別川(ゆうべつがわ)が流れ下る。遺跡埋蔵は偶然の出来事ではない。

北海道白滝遺跡群出土 黒曜石石器群(こくようせきせっきぐん)

令和5年（2023年）国宝に指定/遠軽町埋蔵文化センター所蔵

旧石器時代の北海道白滝遺跡群出土品。後期旧石器時代の約3万年前から約1万5000年前の黒曜石の石器群であり、国宝としては最古のもので出土品は1965点。最大のものは全長36.3cm。

資料：北海道白滝遺跡群出土品/文化庁

社会構成の役割となった要石

石器の持つ特性とは、材料選び、意図しての加工が基本にあるため、人類の知能と知性を証明するものだ。現実的に石器によって食料の獲得が進展し、動物の解体、皮なめし、木の伐採などは、衣服や住居といった生活環境を向上させた。つまり、石器とは、いわば社会と文化を築く役割を担った要石であった。

にゃん太：ねぇワン爺。石器って単純に石を削ったものでしょ？ 何がすごいの？

わん爺：石器そのものがすごいわけじゃないの。ほぼ3万年前から1万数千年前の人たちが、石を削って生活の道具にしていたことが驚きなんじゃないのかの。まぁ、意図を持って「道具」をつくったことは自分たちの生存に大きく寄与しただろうし、結果的に「進化」の道筋を示したんだろうよ。そこがすごい！ほれ、写真や図のように石を鋭利に加工して狩猟した動物を解体したり、皮をなめしたりしたのじゃな。

にゃん太：ふ～ん。でも、石っていろいろあるけど、どんな石を使ったの？

わん爺：黒曜石という石だな。火山噴火で急激に冷えたマグマからできた天然のガラスのようなもので、加工しやすいというな。日本は火山国だからあちこちに黒曜石があるが、まぁ代表的な産地は、令和5年（2023年）に国宝に指定された北海道白滝をはじめ、長野県和田峠や霧ヶ峰に八ヶ岳周辺、佐賀県腰岳、佐賀県姫島、島根県隠岐島などが有名だというぞ。それと最近、長野県佐久市の遺跡から出土した黒曜石の石器が、実は伊豆諸島の神津島で産出した黒曜石が使われていたという、ビックリ発見があったそうじゃ。約1万3000年前のものらしいが、研究者はこの石器が「掻器」という皮なめしに使われたのではないかと考えているそうだ。それにしても、海を越えて200数十キロも離れているのにのう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話』著：鈴木 旭