株価が数倍になる？！株価が大きく上がるのには理由がある！株で大きく儲けるために逃してはいけない事とは？【図解 株式投資の話】

「ビッグチェンジとは？」

株で大きく儲けるために、「ビッグチェンジ」を逃さない！【図解 株式投資の話】

「自分の買った株の株価が数倍、数十倍にならないかな」

株式投資をした人のほとんどは、一度くらいこのように考えたことがあるはずです。読者の方も株式投資を始めたら、同じように思うことでしょう。

株価が数倍になることは、決して珍しいことではありません。よくあることです。10倍以上になることもあります。

しかし、株価が大きく上がる理由が何もないのに数倍、数十倍になるということはありません。それなりの理由があるわけです。

そして、株価が５倍以上になるには、「ビッグチェンジ」が必要になります。

ビッグチェンジとは、大きく変わることです。企業の何かが大きく変わること。「利益が数倍に増えそうな何か」と考えてもいいでしょう。

わかりやすい例では、「商品が大ヒットした」「サービスの需要が大きく伸びた」などです。

「このような需要増を予測して投資する」「このような兆しをいち早く捉えて投資する」ということが大切になります。

といっても、なかなか難しいことです。

「身の回りやＳＮＳで、商品やサービスのヒットを感じ取ったり」

「決算で業績の変化から感じ取ったり」私の場合は、材料からビッグチェンジを感じることがあります。

株で大きく儲けるために、ビッグチェンジを逃さないようにしましょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 株式投資の話』