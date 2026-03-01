ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が２月２８日（日本時間３月１日）、米フロリダ州タンパでのチームの春季キャンプを打ち上げた。１日にアリゾナ州スコッツデールに集合し、米国代表としての活動をついに開始する。

ＭＬＢネットワークのインタビューに出演したジャッジは「今度は自分たちが台本を書き換える番だ」とＶ奪還を宣言した。同じく米国代表入りしているチームメートのＤ・ベッドナー投手と、Ｐ・ゴールドシュミット内野手とともに、アリゾナ入り。１日と２日に調整をし、３日のジャイアンツとの強化試合で代表主将としての初実戦を迎える。

「自分の国を代表して、あの場に立って、赤白青のユニホームを着て、スタンドにアメリカの旗が掲げられているのを見る。それは本当に素晴らしい経験になると思う。チームの多くの選手とも話したが、みんな気合いが入っているし、楽しみにしている。楽しい大会になると思う」と話した。

ヤンキースからはクルーズとロドリゲスがプエルトリコ、コーエンがイスラエル、カバジェロがパナマ、チザムとベックが英国、ウェルズとドバルとロサリオがドミニカ共和国代表として出場する。コーチ陣やＯＢも各国監督やコーチで参加する。

ジャッジ率いる米国代表が１７日の決勝まで進出した場合、開幕まで約１週間しかない状態でキャンプに戻ることになる。大量拠出するヤ軍のキャッシュマンＧＭは「良い選手がいれば、各国は欲しがる。多くの選手が招集されているというのは、それだけ良い選手が多い証拠だ。健闘を祈っている」と各代表へ向かった選手、コーチたちにエールを送っていた。