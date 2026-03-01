世界でバズった“横歩きダンス”の秘話！『EIGHT-JAM』に“いま絶対に知っておきたい3人”が登場

3月1日（日）放送の『EIGHT-JAM』では、今年1月に放送された「プロが選ぶ年間マイベスト10 ダンス編」で選出された振付を手がけた注目の3人――Ayumu Imazu、ReiNa、GENTA YAMAGUCHIがスタジオに登場する。

今回は、いま絶対に知っておきたい3人を徹底解剖。さらに、“話題曲の振付誕生秘話”や“バズる秘訣”を、実演を交えながら解説する。

HANAのデビュー曲『ROSE』の振付を担当したのは、GENTA YAMAGUCHI。実は、日本中の目を釘付けにした動き＝ヘドバンは、HANAをプロデュースするちゃんみなの一言から生まれたものだったという。今回はちゃんみなとの当時のやりとりも明らかになる。

一方、ReiNaは昨年大バズりしたSnow Manの『カリスマックス』の振付を担当。令和のパラパラを意識したクセのあるポーズや、ラウールとの創作秘話について語られる。

そして、「年間マイベスト」ではプロ3組が選出――自身で作詞・作曲、振付、ダンスもこなすAyumu Imazu。プロたちもうなった『HOWL』での美しすぎるシンクロ、世界でバズった横歩きダンスの誕生秘話とは？

また、わずか14歳でニューヨークにダンス留学し、高校1年生から海外のワークショップの講師になったAyumuの“驚きのルーツ”も解き明かす。

さらに、今回は3人が“ここでしか見られないスペシャルコラボダンス”を即興披露。圧巻のパフォーマンスに注目だ。