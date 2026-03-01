「γ-GTPが高い」のはお酒だけが原因？ 考えられる3つの病気と受診の目安を医師が解説
γ-GTPが高いと言われても、「お酒の飲み過ぎ」だけが原因とは限りません。実は、生活習慣病やウイルス性肝炎、自己免疫疾患、遺伝性疾患など、見逃せない病気が隠れていることもあります。本記事では、γ-GTPの数値が示す意味から、考えられる原因、適切な対処法までを医師の視点でわかりやすく解説します。
監修医師：
藤原 大輔（医師）
【免許・資格】
総合内科専門医
消化器内視鏡学会専門医
消化器病学会専門医
その他の原因と注意点
γ-GTPの上昇には、これまで述べた以外にもさまざまな原因が関与することがあります。たとえば、肥満や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病のほかに、ウイルス性肝炎や自己免疫性肝疾患、遺伝性の肝疾患などが隠れている場合もあります。
B型肝炎やC型肝炎などのウイルス性肝炎では、肝細胞が持続的に破壊されるため、γ-GTPを含む肝機能検査値が上昇します。これらのウイルス性肝炎は、適切な治療を受けなければ肝硬変や肝がんへ進行するリスクがあるため、早期発見と治療が極めて重要です。
自己免疫性肝疾患
自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎といった自己免疫性肝疾患でも、γ-GTPが上昇することがあります。これらの疾患は、免疫システムが自分の肝臓や胆管を攻撃してしまうことで起こります。
自己免疫性肝疾患の診断には、血液検査での自己抗体の測定や、肝生検による組織の確認が必要です。治療には免疫抑制剤やステロイド薬が用いられ、早期に治療を開始することで進行を抑えることができます。
遺伝性の肝疾患
稀ではありますが、ヘモクロマトーシスやウィルソン病といった遺伝性の肝疾患が原因でγ-GTPが上昇することもあります。これらの疾患は、体内に鉄や銅が過剰に蓄積することで肝臓にダメージを与えます。
遺伝性肝疾患が疑われる場合は、専門的な検査や遺伝子検査が必要です。早期に診断し、適切な治療を受けることで、病状の進行を遅らせることが可能です。家族歴がある方や、若年でγ-GTPが高い方は、専門医に相談することをおすすめします。
まとめ
γ-GTPは肝臓や胆道の健康状態を示す重要な指標であり、数値の上昇は肝細胞の障害や胆汁うっ滞を反映しています。主な原因としてアルコールの過剰摂取が知られていますが、肥満や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病、薬剤の影響、胆道系疾患なども関与します。高い状態を放置すると肝硬変や肝がんへと進行するリスクがあるため、早期の対処が不可欠です。改善には食事の見直し、運動習慣の確立、禁酒や節酒が有効であり、必要に応じて医療機関での治療を受けることが大切です。定期的な検査で数値の推移を確認し、専門医の指導のもと適切な管理を続けることで、肝臓の健康を守り、全身の健康維持につなげることができます。
