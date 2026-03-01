西武2年目の篠原がオープン戦で2回無失点の好投

侍ジャパンのサポートメンバーに選出された19歳が、日本代表を離れても躍動を続けている。西武の篠原響投手は28日、ロッテとのオープン戦に登板。2回を無安打2奪三振、無失点の好投に「ほんとに19歳？」「2軍に居てはいけないレベル」とファンの期待が高まっている。

篠原は2点リードの6回から5番手としてマウンドに上がった。先頭の山口を右飛に打ち取ると、続くポランコには150キロ超えを連発。最後は外角高めの152キロの直球で空振り三振を奪うと、次の井上もインハイへの151キロで見逃し三振に仕留めた。7回も続投すると、打者3人を全て内野ゴロに打ち取り、パーフェクト投球で締め括った。

約1週間前の23日には、侍ジャパンのサポートメンバーとしてソフトバンク戦に先発。1回を無安打無失点、2奪三振と快投し話題となった。この日も完璧な投球でファンの期待も上昇。SNSには「えげつない剛速球」「ニューヒーロー誕生の予感」「ガチで今年勝ちパターンある？」「最高すぎだろ」「高卒ドラ5の2年目がこれはえぐすぎるんよ」などと称賛の声が寄せられていた。

19歳の篠原は2024年ドラフト5位で西武に入団。昨季1軍で2試合に登板するも、防御率10.29で勝利を手にすることはできなかった。ただ、サポートメンバーに選ばれるなど秘めたポテンシャルは高い。10代の逸材が今季どんな飛躍を見せるか、注目が集まっている。（Full-Count編集部）