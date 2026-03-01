「センスいい」って褒められるかも♡【スタバ】プレゼントに添えたい「ギフトカード」

感謝の気持ちを伝えたい時におすすめな【スターバックス】の「ギフトカード」。季節限定デザインやメッセージカード付きなどラインナップが豊富で、入金額は1,000円～30,000円まで設定できるのもポイントです。今回は、店頭でもオンラインでも購入できるデザインをご紹介します。

POPなデザインと限定感が嬉しい！

ピンクと青の組み合わせもおしゃれ！ 数字が踊っているように見えるデザインが可愛い「スターバックス カード Happy New Year」。公式サイトには「2026年がわくわくする楽しい年になりますように」というコメントが掲載されていて、その想いものせて贈りたくなるカードです。

カラフルで独特のタッチがおしゃれ！

「スターバックス カード ストアシーン」は、アーティストが描いた作品のようなタッチで、インテリアとして飾っておきたくなりそうなデザイン。季節を問わず贈りやすいのも魅力です。

プレゼントに添えて渡しても、ギフトカードのみを贈っても喜ばれそう。他にもいろいろなデザインがあるので、ぜひチェックして！

