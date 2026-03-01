34歳でコンビ解散…「3児の父の元芸人」が告白する“作家一本”で生きるリアル
お笑いコンビ「ジャイアントジャイアン」として活動し、浅井企画に所属していた、かーしゃさん（37歳）。
M-1グランプリで三度準々決勝に進出した実力派だが、2022年にコンビを解散し、約12年にわたる芸人生活に区切りをつけた。その後は作家としての道を歩み始めた。現在はハナコのYouTubeチャンネル「ハナチャン」をはじめ、企業イベントや舞台脚本の構成まで幅広く担当している。
2025年にアルバイトを辞めて“作家一本”へ。3児の父として、芸人を辞めて作家で食べていくまでの道のりや葛藤を赤裸々に語ってもらった。
◆子どもの成長で気づいた停滞、作家への転身を決めた理由
--2022年末、コンビ解散の経緯を教えてください。
かーしゃ：きっかけはM-1でした。テレビにはたまに出ていたけれど、賞レースの結果が出ないまま何年も過ぎていって。そんななか、2017年頃に第一子が生まれて。子どもの成長は本当に早くて、言葉がしゃべれるようになって、友達もできて。その姿を見ていると、5年でこんなに変わるのに、自分はあんまり変わっていないなと痛感したんです。「このままではダメだ」と思って、相方と相談してM-1で結果が出なければ解散すると決めました。結果は2回戦敗退。そこで踏ん切りがつきました。
--34歳からの転身ですね。なぜ「作家」を選んだのですか？
かーしゃ：正直、大学卒業後すぐに芸人になったので、「社会で働く」というイメージがまったくなかったんです。何かこれまでの経験を活かせる仕事を考えていくうちに、作家という選択にたどり着きました。芸人仲間には、面白いのに売れていない人がたくさんいる。そんな人たちを支えられる立場になれるかもしれないし、純粋に「こっちのほうが楽しく生きられそう」という直感もありました。
でも家族のこともあり、深刻な感じで「作家になるのどうかな」と妻に相談したときも、「やりたいことやればいいんじゃない」と拍子抜けするくらいあっけらかんと背中を押してくれて。感謝しかないですね。
◆知り合いに総当たりで仕事を探した
--「作家になる」といっても、明確なルートはないですよね。どうやって活動を始めたのでしょう？
かーしゃ：まずは、知り合いの作家さんや裏方の方々に片っ端から連絡しました。「どうやって仕事をもらうんですか？」「手伝えることはありますか？」と聞いて回って。最初に始めたのはライブの主催です。自分は営業が得意ではないし、社交的なタイプでもない。けど、ライブを開催すれば仲の良い芸人さんを呼べますし、「協力するよ」と言ってくれる人が多かった。いまも月4回ほど主催しています。
--長年出演されている芸人さんには、ヤーレンズさん、カナメストーンさん、モグライダーさんといった著名な顔ぶれも多いですね。主催しているライブの特徴を教えてください。
かーしゃ：ライブは、シンプルなネタだけのライブというより、企画性のあるものが中心です。 お客さんウケよりも、自分が「見たい」「面白そう」と思える企画を優先しています。 たとえば「怒り」というライブは、“怒ったら面白い芸人”だけを集めたライブで、「MCのマイク切り忘れライブ」は、MCのマイクをオンにしたままにしておいて、ネタ中にその声が舞台に入ってくる、という感じのライブです。
--かーしゃさんの主催するライブは、わかりやすい人気者だけでなく、実力派で固められている印象です。客入りの不安はありませんか？
かーしゃ：それが、コンセプトが面白ければお客さんは来てくれるんですよ。さきほどの「怒り」というライブも初主催なのに40〜50人ほど入ってくれて、芸人さんが一番輝く形を考えたほうが、結局はお客さんも喜んでくれるんだと気づきました。もちろん、ライブ主催ってギャンブルみたいなもので、お客さんが入らないことも全然あるんですけど。
