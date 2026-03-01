ストーカーの被害者を支援するＮＰＯ法人「ヒューマニティ」（東京都中央区）元理事長の小早川明子さんが２月１９日、卵巣がんのため、都内の病院で亡くなった。

６６歳だった。支援団体の草分け的な存在で、加害者のカウンセリングにも尽力した。

都内で美術品や家具の輸入販売会社を経営していた１９９０年代、仕事で知り合った男性から執拗（しつよう）なつきまとい行為を受けた。まだ、日本では「ストーカー」という概念が社会に広く認知されていない頃。どうしていいか分からず、約５年間、被害に耐え続けた。

「同じような境遇の人を助けたい」。その一心で、９９年からカウンセラーとして相談業務を始め、２００３年に同法人を設立した。

生前に応じたストーカーの相談件数は１５００件を超えた。「被害者を救うには加害者を変えるしかない」という信念のもと、加害者へのカウンセリングにも力を入れ、５００人以上と面会してきた。

過去に自身のストーカー行為を相談した男性（７０）は、「どんな人でも受け入れ、間違っていることをきちんと指摘してくれた」と振り返った。

加害者の心理や対処法などをまとめた著書も執筆し、警察や行政向けに講演会を行った。ストーカー規制に関する警察庁の有識者検討会の委員も務め、関係機関の連携強化や加害者治療の重要性などを訴えた。

２３年夏、ステージ４の卵巣がんと診断された。医師から余命数か月と告げられたが、「１人でも多くの被害者に寄り添いたい」と訴え、延命のために過酷な抗がん剤治療に挑んだ。

最期は緩和ケア病棟で迎えた。亡くなる直前までベッドの上でパソコンを開き、同僚に引き継ぐ相談内容を整理していた。長男の会社員阿部洋一さん（４１）は「最後まで仕事に生きた人だった」と話す。

同法人のカウンセラー宮岡大さん（３６）は「小早川さんが残してくれた活動の火を、さらに大きなものにしていきたい」と力を込めた。（古賀章太郎）