舞台『結城友奈は勇者である』6月再演 キャスト続投も装い新たに 描き下ろしキービジュアル公開
舞台『結城友奈は勇者である -絆-』が、6月11日〜14日に東京・こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロにて上演される。
【写真】どこまで再現？今回も結城友奈役で続投する本西彩希帆らキャスト
キャストは結城友奈役を本西彩希帆、東郷美森役を大森莉緒、犬吠埼風役を原田清花（STU48）、犬吠埼樹役を岡田あずみ（STU48）、三好夏凜役を伊藤優衣が続投する。
本作は、2024年10月にアニメ化10周年を記念し初はじめて舞台化された公演の再演。脚本監修に上江洲誠氏を迎え上演される。
あわせて、スタジオ五組による新規描き下ろしイラストを用いたキービジュアルが公開。本イラストを使用したグッズ展開も予定している。
