現代人の体内は毒まみれ⁉ 断糖高脂質の第一人者と薬草研究家が語る「解毒のすすめ」
断糖高脂質ダイエットの提唱者・金森重樹氏と、薬草研究家・織田剛氏による対談の後編。前編では、現代の食生活がいかに人間本来のあり方からかけ離れているかが熱く語られた。今回のテーマは、長年の不自然な習慣で蓄積した「毒」をどう排出すべきか。身体を根底からリセットする「解毒（デトックス）」の実践編をお届けする。
――後編のテーマは「解毒」ですが、そもそもなぜ今、これほどまでにデトックスが必要なのでしょうか。
織田 著書『4日で若返る「毒出し」のトリセツ』でも書きましたが、今の社会では食べ物や空気、それこそ水に至るまで、あらゆるものが「毒」になり得ます。特に私が拠点にしている沖縄では、「水」のリスクが深刻な問題となっています。
金森 PFAS（有機フッ素化合物）による汚染問題ですね。
織田 ええ。国際条約で禁止されたはずの発がん性物質が、水道水に含まれていると判明したんです。これにはショックを受けましたね。
金森 よく分かります。私は今、海外で生活していますが、現地の水道水は汚すぎて飲めたものではありません。だから、雨水を煮沸して使っているほどです。空気の汚染も、皆さんが実感されている通りでしょう。例えばイネ科の植物は、土壌からカドミウムやヒ素といった有害な重金属を吸い上げ、溜め込みやすい性質があります。こうした稲の汚染が問題視されているということは、大地そのものも汚れてしまっているということです。
織田 日本で暮らす以上、こうした環境毒を100％避けるのはもう不可能に近い。だからこそ、「入ってしまった毒をどう出すか」という出口戦略が鍵を握るんです。
◆■高血糖は万病のもと。断食を生活習慣に取り入れよう
――具体的に、どう解毒を進めていけばいいのでしょうか。
金森 解決策はシンプルで、「断食（ファスティング）」によるリセットに尽きます。糖質に話を戻せば、現代の医学においては高血糖こそが万病のもと。断食を繰り返すことで糖毒性を抜きつつ、細胞が自ら体内を掃除する「オートファジー」を呼び起こす必要があります。僕自身、2年半は1日1食、週5回の24時間ファスティング。さらに週1回の48時間ファスティングを習慣化させています。
織田 かなりストイックですね。金森さんはファスティングに加えて、ビタミンCを使った手法も取り入れていますよね。
金森 「ビタミンCフラッシュ」ですね。いわゆる腸洗いです。ビタミンCを限界まで摂ると激しい水便をもよおしますが、これが毒素などを強力に排出してくれる。少ししんどい面もありますが、毒が溜まった現代人はまずここから始めるべきでしょうね。
――織田さんも宮古島で、独自の「フランス式ファスティング」を実践されています。具体的にはどのような手法なのですか？
織田 日本のファスティングはダイエット重視で、添加物入りの酵素ドリンクなどを使うことが多いですよね。対して私がフランスで学んだのは、ハーブによる薬理調整をセットにする手法です。ハーブは特定の臓器とリンクしているものが多いので、「今回は肝臓」「次は腎臓」といった具合に、自分の体で人体実験を繰り返してきました。実際、数値が劇的に改善した例もたくさんあり、その知見をツアーでも伝えています。
金森 ファスティングとハーブの組み合わせは初めて聞きましたが、非常に興味深いですね。具体的にはどんなスケジュールで行うんですか？
織田 「4日間」を1サイクルにして、それを月に1回行います。その4日間は固定物を摂らず、朝と昼はハーブドリンクやMCTオイル入りのコーヒー・紅茶、夜は栄養満点のスープを飲んで過ごします。これを半年ほど続けると、身体は完全に作り変わります。驚くほど痩せますし、何より内臓脂肪から落ちるので健康的です。
