お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が28日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。今月6日に都内で、「タイタン ライブ 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜」に俳優木村拓哉（53）が来場していたと明かした。

太田はこの日、明石家さんまとお笑いコンビ「古希還暦」を結成し、漫才を披露。「あの日、木村が来たんだよ。見に来たの、さんまさんだから」と前置きした上で「恐る恐るメール出して。『たっくん、さんまさんなんだけど来ない？』って」と木村を誘ったことを明かした。

「俺、メル友。親友だから。返信は一言くるよ。長文を送るんだけど」と説明。「あいつが俺の本を褒めてくれたの、YouTubeかなんかで。で、うれしかったんだ。さすが親友…親友って言葉をちりばめながら。あいつからは『オモロイものはオモロイ』と一言」と木村とのメールのやりとりを告白。続けて「たっくん、俺たち親友だよね？って。『もちろん』って。『よかった〜』みたいな」と語った。

ライブ当日、木村は楽屋にも来たという。太田とさんまが稽古中に「木村が『それ違うな、間が違うな』って。ダメ出しすんだ、木村が」と語った。