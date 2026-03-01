100均の型を使えば…お店みたいなメニューが超簡単に？！不器用でも使えたキッチングッズ
商品名：デコかわ ごはん de おすわり わんにゃん
価格：￥110（税込）
内容量：ごはん200g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480726465
お店みたいな可愛い盛り付けができる！？ダイソーの行楽グッズをチェック
ダイソーをパトロールしていると、行楽グッズ売り場で気になる商品を発見。その名も『デコかわ ごはん de おすわり わんにゃん』。お値段は￥110（税込）です。
おすわりしたアニマルの姿をごはんで再現できるアイデアグッズ。中は空洞になっています。
型は開いて展開できる仕様です。早速使っていきましょう！
不器用さんでも大丈夫！ダイソーの『デコかわ ごはん de おすわり わんにゃん』
まずは容器を開けた状態で、耳や鼻など細かい部分にごはんを詰めます。
容器を閉めて、残りの部分にもごはんを詰めます。ぎゅっぎゅっと押し込むのがコツですよ。
完成したのがこちら！のりでお顔を作れば、もっと愛くるしい姿に♡カレーやピラフなどの盛り付けにもピッタリです。
型がパカッと割れるので、中のごはんを取り出しやすいのがGOOD。不器用な筆者でもキレイに作れましたよ♪また、型の片側だけ使えば、お弁当用のごはんを詰めるのに便利そうだと感じました。
アイデアが光るダイソーのお弁当グッズといえば、こちらの『お弁当仕上げスプーン』も外せません！フォーク、スプーン、さらには型抜きがひとつになった優れものなんです。
スプーンはエンボス加工が施されているので、小さなしゃもじのように使えます。他にもフォークでおかずを切ったりつぶしたり、持ち手に付いた星と花の型抜き付きで食材をササッと型抜きしたり…可愛いお弁当作りが捗りますよ♡
今回はダイソーの『デコかわ ごはん de おすわり わんにゃん』と『お弁当仕上げスプーン』をご紹介しました。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。