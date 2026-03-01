◆報知新聞社後援 東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝＝４２・１９５キロ）

午前９時１０分にスタートする。

男子は、参加選手で最速の自己ベスト記録（２時間３分１１秒）を持ち、日本の実業団のＮＤソフトに所属するアレクサンダー・ムティソ（２９）＝ケニア＝、昨年大会を２時間３分２３秒の自己ベスト記録で制したタデセ・タケレ（２３）＝エチオピア＝ら世界トップレベルの選手が出場。

日本勢では、昨年１２月のバレンシアマラソンで３度目の日本記録（２時間４分５５秒）をマークした大迫傑（３４）＝リーニン＝、前日本記録で現歴代２位（２時間４分５６秒）の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝、昨年の東京世界陸上１１位の昨年の東京世界陸上１１位の近藤亮太（２６）＝三菱重工＝ら実績ある選手が出場する。

若手では、昨年大会で果敢に先頭集団にチャレンジした太田蒼生（２３）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が２年連続で参戦する。昨年、太田は中間点を１時間１分１９秒のハイペースで通過した後、約３６キロで棄権したが、結果以上のインパクトを残した。今回は、日本人６位以内で２時間９分以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内が条件となるＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）を目標に日本人のトップ集団でレースを進めるプランを明かしている。

「山の名探偵」の愛称を持つ早大の工藤慎作（３年）も注目選手。今年１月の第１０２回箱根駅伝５区では、箱根山中で青学大の黒田朝日（４年）に逆転される悔しさを味わった。東京マラソンでは、その黒田朝日が持つ２時間６分５秒の日本学生記録の更新にチャレンジする。