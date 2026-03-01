メッツからFAとなっていたスターリング・マルテ外野手（37）が28日（日本時間3月1日）、ロイヤルズと1年のメジャー契約で合意したと米各メディアが報じた。ベテラン外野手の獲得について、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説している。

マルテはメッツで故障に悩まされ、在籍4年間での出場はわずか396試合。主な原因は鼠径部のトラブルで、2022年シーズン後に左右両方の鼠径部を手術したものの、2023年に再発した。さらに首の張り、偏頭痛、右膝の骨挫傷などでも欠場している。

今オフ、ロイヤルズは両打ちのアイザック・コリンズと右打ちのレーン・トーマスを獲得。現時点での主な外野布陣は、左翼コリンズ、中堅に守備のスペシャリストであるカイル・イズベル、右翼はトーマスと左打ちのジャック・カグリオーネによるプラトーンと見られる。

マルテは2022年以降、トップクラスの打者とは言えないが、2024〜25年の699打席で打率.269/出塁率.331/長打率.398、16本塁打を記録し、wRC＋108とまずまずの数字を残した。パワーやスタットキャスト指標全体は低下しているが、ハードヒット率自体は依然として平均以上。ここ数年外野の生産性が低迷していたロイヤルズにとって、コリンズ、トーマス、そしてマルテは確実に戦力アップと言えるかもしれない。マルテの新契約は1年契約で、保証額は数100万ドル規模と見られ、打席数に応じた出来高条項が含まれる可能性が高い。