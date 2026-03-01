ゴルフ上級者が教える「ミスショット後の気持ちを切り替える方法」とは？

ミスショットしてしまったとき、あなたはどんな気持ちになるだろうか？

「ミスショットしても気にならない」はいいことなのか？

「怒る」「落ち込む」「気にしない」など、いくつかのタイプに分かれるだろう。この中でみると「気にしない」が良さそうに思えるが、私は少し疑問をもってしまう。例えば、貯金したお金を全額かけた勝負に負けたときに「気にしない」という人はいないはずだ。もし本当に「気にしない」で済むのだとしたら、それはその人にとって大事なものではないということに他ならない。つまり、ゴルフにおいて、ミスショットしても全く気にならない人は「そもそも大きな期待をしていないだけ」である可能性が高いと思っている。

本気で打つから、感情のコントロールが難しくなる

ゴルフの楽しみ方は人それぞれだ。健康のため、ストレス解消、競技に取り組む、など自由に選択していい。しかし、どんな取り組み方だとしても、今から打つ1打にベストを尽くさないことにはゴルフの本当の「難しさ「や「楽しみ」には触れることが出来ないと思っている。だから私は、ミスをしてしまったときに気持ちを切り替えることが出来なくて調子を落としていく人のことが、嫌いではない。そのくらい思いを乗せてゴルフに向き合う人が私は好きだし、そういう人だから、上手くなるチャンスがあるのだとも思う。

感情のコントロール＝上達

しかし、気持ちが切り替えられないままでは意味がない。子供のころ、私も自分の感情を抑えきれずにクラブでゴルフ場の地面を叩きつけてしまい、怒られた経験が何度もある。ダメなことだと分かっていても繰り返してしまった。プレーヤーとして成熟するためには、この大きな感情の起伏とどう付き合うのかが、とても大切だ。優れたプレーヤーは、次のショットや次のラウンドにその気持ちを生かすことが必ず出来る。では、どうすればいいのか？

感情に点数をつけてみよう

そこで試してもらいたいことがある。スコアカードの横に「怒り数値」や「悲しみ数値」のようなものを記入してみてほしい。5点満点で、これ以上ないくらい腹がたったら5点、ちょっと頭にきたなら2点のようにだ。それを続けていると、プレー中に自分に湧き上がる感情を客観的に見れるようになり、一瞬冷静になることも出来るようになってくる。家に帰ったら、点数とゴルフスコアを見比べながら振り返ってみてほしい。自分の感情とスコアがどのように関係しているのか？きっと今までにない面白いことが見つかるはずだ。

感情のコントロールが上達してくるとプレー内容も変わってくる。今までにしていたミスがなくなることだってあるだろう。そして、それでもミスを重ねてしまうショットだけを練習していくことで効率よく上達することにもつながる。あなたの上達のスピードがアップするはずだから試してほしい。

岡田豪太

●おかだ・ごうた／1983年生まれ。20歳から30歳までプロゴルファーとして活動しミニツアーで複数回優勝を経験。現在はイベントの運営サポートやライターなど幅広くゴルフ界に関わる