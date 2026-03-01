元“青汁王子”三崎優太氏の秘書「ますこちゃん」が顔出し登場…「え、秘書がいつのまにかX始めてる」
実業家の元“青汁王子”こと三崎優太氏が、3月1日までに自身のXを更新し、「秘書」を紹介した。
【写真】元青汁王子・三崎優太氏の秘書「ますこちゃん」
秘書だという「ますこちゃん」がアカウントを開設し、自身の写真とともに「はじめまして 今日からこのアカウントを、三崎の秘書のますこが運用します」と発表。
「経営の意思決定の瞬間 怒涛のスケジュールの裏側 組織のリアル 挑戦の連続…派手ではないけれど、誰かの覚悟のすぐ隣にいる仕事をしています」とし、「現場の温度を、そのまま届けます」と伝えた。
これに対して、三崎氏は「え、秘書がいつのまにかX始めてる。個人的にはXはしなくていいから、業務に集中して欲しい。ただでさえ、人手が足りないから」と反応。
その後、ますこの投稿が続くと「自分は不器用だから、こういう会社ことのツイートとか苦手なんだよね。秘書が発信してくるのは意外と悪くないかもしれない」とつづっている。
