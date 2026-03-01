異次元の「“日本の”フェラーリ」が凄すぎる！

世界中でEVシフトや自動運転といった技術革新が加速する昨今、それでも人々の心を引きつけて離さないのは、そのメーカーの哲学が宿った伝統的なスポーツカーかもしれません。

なかでもイタリアの名門「フェラーリ」は、単なる移動手段を超えた芸術的な存在として、常に自動車文化の頂点に君臨してきました。

【画像】超カッコいい！ これが「日本のフェラーリ」です！（30枚）

そして、クラシックモデルへの再評価が一段と高まるなか、日本のファンにとって忘れることのできない伝説の一台があります。

それが、フェラーリの日本進出50周年を記念して誕生した「J50」です。

2016年に発表されたJ50は、V型8気筒エンジンをミッドシップに搭載する「488スパイダー」をベースにしながらも、デザインから性能に至るまで徹底的に再構築された、世界にわずか10台しか存在しない貴重なモデルです。

特筆すべきは、1970年代から80年代の名車を彷彿とさせる「タルガトップ」の採用でしょう。

近年のオープンモデルでは電動ハードトップが主流となっていますが、J50はあえて軽快な屋根構造を持つタルガトップを採用。この仕様は、クラシックフェラーリの伝統を現代に受け継ぐ要素といえます。

冬でも穏やかな晴天に恵まれる日本の気候において、ルーフを外して走行すれば、フェラーリ特有のエンジンサウンドをダイレクトに感じられ、開放感のあるドライビングを楽しむことができます。

外観は、「288GTO」や「F40」といった歴代のスペチアーレ（特別モデル）への敬意が込められたもの。フロントからサイドへと流れるブラックのスウェッジラインは、現代的な鋭さと往年のオマージュを完璧に融合させたJ50独自のアイコンです。

また、内装にも並々ならぬこだわりが詰め込まれており、専用のスポーツシートやセンターコンソール、さらには日本への敬意を込めた「日の丸モチーフ」のプレートが、このモデルが持つ限定車としての背景を象徴しています。

心臓部には、専用チューニングによって690馬力まで高められた3.9リッターV型8気筒ツインターボエンジンを搭載。軽量なボディと相まって、アクセルを踏み込んだ瞬間に弾けるような鋭いレスポンスを発揮します。

※ ※ ※

このJ50は、フェラーリのオーダーメイド部門「フォーリ・セリエ」の手によって一台ずつ丹念に仕上げられたため、10台すべてが別の仕様となる「世界にひとつだけ」の存在でした。

発売当時は約3億円から3億5000万円という価格でも即座に完売したのですが、その価値は年を追うごとに高騰しています。

2024年には約4億8000万円で取引された記録もあり、コレクターズアイテムとしての評価はとどまるところを知りません。