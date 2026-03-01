「オープン戦、楽天３−５広島」（２８日、倉敷マスカットスタジアム）

広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が２８日、オープン戦１号となる同点ソロを放った。九回に右打席に入り、直球を右中間の最深部へ運んだ。二回にも左前打をマークし、対外試合は７試合連続安打。うち複数安打は６試合を数える。期待の超大型スイッチヒッターが、開幕スタメンへ向けて歩みを止めない。

感情があふれ出した。本塁を駆け抜け、ベンチに戻ってきた直後だ。平川は大きくほえ、力強く両拳を握る。「まさか（スタンドに）いくとは思っていなかった」。右打席で放ったオープン戦１号ソロ。首筋の血管が浮き出るほど、興奮は最高潮に達していた。

２点を追う九回、先頭の佐藤啓の右越えソロで１点差に迫り、右打席に向かった。マウンドには左腕・藤井。カウント２−１からの４球目、外角高めの直球をフルスイングし、右中間の最深部に同点弾を突き刺した。

「自分は、あそこのライン（外角高め）が、結構飛ぶライン。ずっと打撃練習では、逆方向を意識しているから、それが出たかなと思います」

高い修正力を見せつけた一発でもある。前打席の七回は、同じ藤井の前に３球三振を喫していた。「チェンジアップが抜け気味だったので、チェンジアップを消した」。空振り三振を喫した遅球ではなく、高めの直球に狙いを絞る。その１球を練習通りのスイングで、逆方向に押し込んだ。

右の強打者として鳴らした新井監督は「右打者があそこ（右中間）に入れるのはなかなか難しい」と感嘆。一塁コーチを務めていた福地１軍打撃チーフコーチも「すごい。入ると思わなかった。一塁から見させてもらったけど、しっかり右手で押し込んで打っている」と称賛した。

侍ジャパンに刺激を受けた。前日２７日、サポートメンバーとして日の丸のユニホームを着る佐々木が、壮行試合の中日戦で“プロ１号”のアーチをかけた。ホテルの部屋でテレビ観戦していた平川は、豪快な一発に声を上げて喜んだ。

春季キャンプ中には、佐々木に助言を求めたり、食事を共にした。「泰さん（佐々木）が打ったので、打ちたいなと思ってたら打てました」。切磋琢磨（せっさたくま）する間柄でもある。佐々木の一発を力に変えないわけにはいかなかった。

「（スイッチヒッターで）自分みたいにパワーがあって、という打者は、ほぼいないと思う。良いアピールができた」

１８日・ロッテとの練習試合では、左打席で“１２球団新人１号”を放った。対外試合は７試合連続安打を記録。二回に左前打を放っており、複数安打は７試合中６試合を数える。両打ちという器用さに、規格外のパワーを兼ね備える。唯一無二の大型ルーキーへの期待は膨らむばかりだ。