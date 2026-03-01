「オープン戦、楽天３−５広島」（２８日、倉敷マスカットスタジアム）

広島はドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が九回、右打席で右中間へ本塁打を放った。佐藤啓介内野手、二俣翔一内野手も本塁打で計４点。先発入りを狙う森翔平は４回無安打無失点に抑えた。「良い攻撃だった」と喜び新井貴浩監督の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−九回に逆転。３本の本塁打が出た。

「良い攻撃だったですね」

−去年は、なかなか本塁打が出なかった。

「去年どころか、ずっと。初めてじゃないですか？３本とも良いホームランだった。啓介（佐藤啓）も左投手からね。逆球となった内角の真っすぐかな。左投手からあの球を、（右翼）ポール際でも切れないようにホームランにするのは、良いスイングをしないといけない。３本ともすごく内容のある、良いホームランだった。たくさんのファンの人が来られてたんで良かったですね、ああやって喜んでもらえて」

−八回、二走・勝田がけん制死。

「ちょっとでもリードをしっかり取ろうっていうところ。まだルーキー。失敗から学んでほしい。プロは隙を逃さず突いてくるから。ルーキーだし、小言を言うところじゃない。失敗を恐れずにしっかりやってくれれば良い」

−先発した森は４回無失点。

「良いんじゃないですか。緩急も効かせていたし」