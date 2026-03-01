薄暗いベッドで夫が誓いのキス…甘々抱き合いシーンにドキドキ最高潮のドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに“毒”を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

2月28日（土）に放送された第8話では、沙也香を守っていくと決意した和臣がベッドで愛を誓う一幕が。薄暗い室内で抱き合いながらキスをする甘いシーンが展開された。

【映像】ベッドで愛し合う和臣＆沙也香

◆「俺は一生をかけてお前を愛し続ける」

和臣と桜庭はさまざまな状況から、結婚式で沙也香に薬を盛った犯人は沙也香の母・香（松下由樹）だと結論づけた。

しかし和臣は、香を警察に突き出すことは結果的に沙也香を傷つける行為になるのではないかと考え、犯人のことは自分たちの胸の内に留めておくことに。和臣は犯人捜しに区切りをつけ、穏やかな日常へ戻っていった。

あるとき、沙也香と同じベッドに入った和臣は、彼女と至近距離で見つめ合うと、真剣な表情で「あらためて誓う。今までも、これからも、俺は一生をかけてお前を愛し続ける」と告げた。

そして和臣は沙也香の唇に誓いのキスをし、彼女を抱き締めるように腕を回す…。さらに額にも口づけ、薄暗い室内で愛し合う2人の様子が展開された。