信用残ランキング【買い残増加】 ＮＴＴ、楽天グループ、三菱ＵＦＪ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※2月20日信用買い残の2月13日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1591銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 49,718 196,008 55.03
２．<4755> 楽天グループ 5,073 20,330 20.17
３．<8306> 三菱ＵＦＪ 4,793 34,678 9.71
４．<4689> ラインヤフー 4,627 33,014 61.15
５．<9434> ＳＢ 4,462 57,703 75.81
６．<6501> 日立 4,218 10,782 27.08
７．<4005> 住友化 3,807 12,012 12.06
８．<285A> キオクシア 3,433 10,882 9.58
９．<6140> 旭ダイヤ 3,108 4,011 5.10
10．<7011> 三菱重 2,415 17,488 7.75
11．<4506> 住友ファーマ 2,204 10,761 32.99
12．<7203> トヨタ 2,071 9,019 2.90
13．<7733> オリンパス 2,041 2,677 17.56
14．<8103> 明和産 1,971 2,443 0.98
15．<6701> ＮＥＣ 1,840 12,712 50.21
16．<9424> 日本通信 1,736 11,714 18.70
17．<8411> みずほＦＧ 1,464 7,466 8.12
18．<2181> パーソルＨＤ 1,419 4,053 11.88
19．<3635> コーテクＨＤ 1,384 2,945 67.39
20．<7267> ホンダ 1,364 7,536 6.91
21．<8308> りそなＨＤ 1,362 2,714 3.96
22．<5108> ブリヂストン 1,348 1,725 9.59
23．<2931> ユーグレナ 1,327 4,382 1.98
24．<4980> デクセリ 1,273 4,036 49.65
25．<7747> 朝日インテク 1,165 1,597 45.51
26．<6330> 東洋エンジ 1,105 3,371 1.33
27．<9984> ＳＢＧ 1,061 43,417 9.64
28．<8303> ＳＢＩ新生銀 1,053 12,285 2317.94
29．<6702> 富士通 962 5,957 24.86
30．<8316> 三井住友ＦＧ 821 11,978 11.70
31．<5074> テスＨＤ 812 2,662 7.66
32．<8473> ＳＢＩ 796 8,625 65.79
33．<6758> ソニーＧ 775 14,877 32.40
34．<4587> ペプドリ 742 2,416 15.28
35．<6965> ホトニクス 701 3,118 14.55
36．<6857> アドテスト 649 4,070 1.80
37．<7259> アイシン 617 1,298 31.30
38．<8515> アイフル 546 9,294 21.02
39．<6526> ソシオネクス 530 7,851 13.53
40．<4901> 富士フイルム 527 5,747 95.48
41．<7600> 日本ＭＤＭ 526 1,337 6.22
42．<4180> Ａｐｐｉｅｒ 521 4,239 64.23
43．<8410> セブン銀 505 9,005 2.23
44．<9552> クオンツ総研 491 1,447 5.74
45．<2768> 双日 485 2,538 14.29
46．<8001> 伊藤忠 452 5,606 7.41
47．<4047> 関電化 444 781 6.56
48．<8593> 三菱ＨＣキャ 438 3,206 18.46
49．<8002> 丸紅 411 2,197 4.08
50．<6753> シャープ 401 6,375 3.03
株探ニュース