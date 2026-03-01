　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※2月20日信用買い残の2月13日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1591銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　49,718　　196,008　　 55.03
２．<4755> 楽天グループ 　　　5,073　　 20,330　　 20.17
３．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　4,793　　 34,678　　　9.71
４．<4689> ラインヤフー 　　　4,627　　 33,014　　 61.15
５．<9434> ＳＢ 　　　　　　　4,462　　 57,703　　 75.81
６．<6501> 日立 　　　　　　　4,218　　 10,782　　 27.08
７．<4005> 住友化 　　　　　　3,807　　 12,012　　 12.06
８．<285A> キオクシア 　　　　3,433　　 10,882　　　9.58
９．<6140> 旭ダイヤ 　　　　　3,108　　　4,011　　　5.10
10．<7011> 三菱重 　　　　　　2,415　　 17,488　　　7.75
11．<4506> 住友ファーマ 　　　2,204　　 10,761　　 32.99
12．<7203> トヨタ 　　　　　　2,071　　　9,019　　　2.90
13．<7733> オリンパス 　　　　2,041　　　2,677　　 17.56
14．<8103> 明和産 　　　　　　1,971　　　2,443　　　0.98
15．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　1,840　　 12,712　　 50.21
16．<9424> 日本通信 　　　　　1,736　　 11,714　　 18.70
17．<8411> みずほＦＧ 　　　　1,464　　　7,466　　　8.12
18．<2181> パーソルＨＤ 　　　1,419　　　4,053　　 11.88
19．<3635> コーテクＨＤ 　　　1,384　　　2,945　　 67.39
20．<7267> ホンダ 　　　　　　1,364　　　7,536　　　6.91
21．<8308> りそなＨＤ 　　　　1,362　　　2,714　　　3.96
22．<5108> ブリヂストン 　　　1,348　　　1,725　　　9.59
23．<2931> ユーグレナ 　　　　1,327　　　4,382　　　1.98
24．<4980> デクセリ 　　　　　1,273　　　4,036　　 49.65
25．<7747> 朝日インテク 　　　1,165　　　1,597　　 45.51
26．<6330> 東洋エンジ 　　　　1,105　　　3,371　　　1.33
27．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　1,061　　 43,417　　　9.64
28．<8303> ＳＢＩ新生銀 　　　1,053　　 12,285　 2317.94
29．<6702> 富士通 　　　　　　　962　　　5,957　　 24.86
30．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　821　　 11,978　　 11.70
31．<5074> テスＨＤ 　　　　　　812　　　2,662　　　7.66
32．<8473> ＳＢＩ 　　　　　　　796　　　8,625　　 65.79
33．<6758> ソニーＧ 　　　　　　775　　 14,877　　 32.40
34．<4587> ペプドリ 　　　　　　742　　　2,416　　 15.28
35．<6965> ホトニクス 　　　　　701　　　3,118　　 14.55
36．<6857> アドテスト 　　　　　649　　　4,070　　　1.80
37．<7259> アイシン 　　　　　　617　　　1,298　　 31.30
38．<8515> アイフル 　　　　　　546　　　9,294　　 21.02
39．<6526> ソシオネクス 　　　　530　　　7,851　　 13.53
40．<4901> 富士フイルム 　　　　527　　　5,747　　 95.48
41．<7600> 日本ＭＤＭ 　　　　　526　　　1,337　　　6.22
42．<4180> Ａｐｐｉｅｒ 　　　　521　　　4,239　　 64.23
43．<8410> セブン銀 　　　　　　505　　　9,005　　　2.23
44．<9552> クオンツ総研 　　　　491　　　1,447　　　5.74
45．<2768> 双日 　　　　　　　　485　　　2,538　　 14.29
46．<8001> 伊藤忠 　　　　　　　452　　　5,606　　　7.41
47．<4047> 関電化 　　　　　　　444　　　　781　　　6.56
48．<8593> 三菱ＨＣキャ 　　　　438　　　3,206　　 18.46
49．<8002> 丸紅 　　　　　　　　411　　　2,197　　　4.08
50．<6753> シャープ 　　　　　　401　　　6,375　　　3.03

株探ニュース