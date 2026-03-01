タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が1日までに自身のインスタグラムを更新。“垂れ耳うざぎ”のコスプレ姿を披露した。

「垂れ耳うさ耳」とつづり、ホーランドロップをイメージしたコスチューム姿でさまざまなポーズを取っている写真をアップ。

ハッシュタグで「うさ耳」「コスプレ」「ルームウェア」「スタジオ」「Portrait」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「超カワイイ」「似合ってる」「可愛すぎる」「可愛くて綺麗」「マジヤバイ可愛いすぎる〜」「魔法の妖精こちゃ」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、大食い番組に出演経験あり。