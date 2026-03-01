元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏が１日、パーソナリティーを務めるＮＡＣＫ５「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜・午前７時）に出演した。

番組で松岡は、公私ともに親交があり、敬愛していた２月１７日に急逝したロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のドラムス・真矢さん（享年５６）を追悼した。

松岡は「皆さんももうね、ご存知の方が多いと思われますが、つい先日、ＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマーの真矢さんがお亡くなりになられました」と伝えた。

続けて「本当、ちょっと急なことで、とても驚いておりまして。今日もこのラジオで言おうかどうか迷ったんですが、自分もとても１０代の頃からお世話になっておりましたし、その気持ちに嘘はないので、ここで何か皆さんと共有できたらなと思って、今、お話しさせてもらいます」と伝えた。

そして、真矢さんを「自分にとっては兄弟子になるんですね。自分の師匠、（ドラマーの）そうる透の弟子であった真矢さん。しばらく経ってから、自分がそうる透の弟子なんで、弟弟子という形になります。うちの師匠がコメントと写真をお出しになってるのを見て。師匠に『大丈夫ですか？』『いや、つらいなマツ』ということで『つらいっす』ということで、師匠と真矢さんの写真もあるし、自分も真矢さんと撮った写真とか結構あるんですね」などと真矢さんとの親交を明かした。

さらに「自分は、だからＴＯＫＩＯデビューして１年経ってからか…そこから１年半、２年ぐらいは前も言いましたけれども、真矢モデル…ドラムスティックは真矢モデルを使ってました。自分の好きだった紫色ということもあり。それで、使ってみてよって言ってくださったこともあり、使わせてもらって、スティックって、やっぱり人のものってなかなかあったり合わなかったりってあるんですけど、自分にはとてもそれが使いやすくてうれしくて」と明かし「その同じ歌番組に出させてもらったときに、見て、同じスティックス使ってもらってるんだな、みたいなことを嬉しく思ってたのを思いだしますね。それがもう３０年ぐらい前の話なんですね」と振り返った。

そして「真矢さん、５６歳だったのかな。おそらくやり残したことはまだたくさんあるだろうし、悔いとかもあるしと思うんだけど、でも、やっぱりいろんなね、これだけのミュージシャンの方とかこれだけの方々が真矢さんにお疲れさん、しんちゃん、お疲れさんとかっていうふうにね。僕は真矢さんと呼ばせてもらってますけど。本当に心からお疲れ様でしたと思うのと同時に…師匠にも言ったんだけど、いやぁ何か…自分が真矢という男の弟弟子であることを本当に誇りに思いますね。ニュースを見ていて、いろんな人のコメントを見ていて、あぁ…こんなに愛されるドラマーっているのかな？そして、あんなに激しくて、あんなにパワーがあって、そして繊細で、あんなに明るいドラマーは、もう俺は、この先、会うことができるのかなっていうふうに考えましたね」と明かし「すごく寂しいし、悲しいけれども、僕がいつも言うのは、けど、出会えて良かったなっていうことの方に、そろそろ自分の気持ちを向けたいなと思っています」と打ち明けた。

さらに「とても素晴らしい先輩でした。心からご冥福をお祈りしたいと思います」と追悼し、「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」の「ＲＯＳＩＥＲ」をささげた。