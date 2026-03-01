音楽デュオ・いきものがかりの水野良樹が2月27日、自身のインスタグラムを更新。アップしたラテアートのクオリティーの高さが反響を呼んでいる。



【写真】愛くるしい表情 今にも飛び出してきそうな躍動感 激カワの「てけ」ラテ

「てけラテはいかが？」とだけ記した水野。添えられたのは「#いぬすたぐらむ」「#名犬てけ」「#Pomeranian」のタグ。くりくりっとした目がかわいい愛犬の姿をしばしば投稿しており、新年のあいさつでもみかんの編み物を頭につけた「てけ」の画像をアップしている。



今回、公開したのは「てけ」のラテアート。きめの細かいふわふわした泡で濃淡をうまく使った表情は愛くるしく、今にもカップの中から飛び出してきそうな雰囲気がある。何より愛犬にそっくりだ。



フォロワーからは「可愛い過ぎて飲めない」の声が殺到する一方、見た目においしそうなだけに「飲みたい」の声も。さらに「飲みたいけど飲むのがもったいない」のコメントも散見される。ほかにも「テケちゃんカフェ可愛い」「てけちゃんラテすごい」と、愛あふれる一杯にコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）