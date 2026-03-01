ミュージシャンのオジー・オズボーンさんが、ブリット・アワードで生涯功労賞を受賞する。2025年7月に76歳で亡くなった「ヘヴィメタルの帝王」の音楽界に残した計り知れない功績と影響力が称えられる。



【写真】マネジャーとしてもオジー・オズボーンさんを支えたシャロン夫人

2026年ブリット・アワード委員会の委員長で、ソニー・ミュージックUKのRCAレコード共同社長を務めるステイシー・タンは「オジー・オズボーンは現代音楽における圧倒的な存在でした」と語り、「唯一無二の歌声と存在感で、ロックの音と精神を塗り替え、後に続く世代のアーティストたちに多大な影響を与えました。この功労賞は独創性と永続的な影響力によって築かれた、特別なレガシーを称えるものです」とコメントしている。



授賞式が行われる2月28日には、オジーさんのマネジャーを務めていた妻で司会者のシャロン・オズボーンがキュレーションを手がけた、オールスターによる追悼パフォーマンスも披露される。ステージにはアダム・ウェイクマン、ロバート・トゥルヒーヨ、トミー・クルフェトス、ザック・ワイルドら、オジーと長年共演してきたミュージシャンに加え、ロビー・ウィリアムズも参加する。



オジーさんは2019年にパーキンソン病と診断され、その後も体調不良が続く中、2025年7月22日に心臓発作のため死去した。音楽史に刻まれたその功績が、あらためて大きな形で称えられることになる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）