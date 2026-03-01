「オープン戦、楽天３−５広島」（２８日、倉敷マスカットスタジアム）

技ありの一打で先制点をもたらした。六回２死三塁。広島・中村奨成外野手は外角低めに落ちるチェンジアップをすくい上げ、右前にポトリと落とした。「追い込まれていたので、どのコースでも（バットに）触れるように振っていった」。軽打に徹して挙げた１点に、納得の表情を浮かべた。

昨季までのような引っ張るだけの打撃はない。春季キャンプを経て、カウントや場面など、さまざまな状況に応じたスイングを心がける。

初回無死一塁は右飛。安打にこそならなかったが、走者を進める意識を体現した。八回は外角球に逆らわず中前へ運んだ。２安打１打点だ。

今季、チームは進塁打や簡単に三振しないことで、得点の確率を上げようとしている。福地１軍打撃チーフコーチは、中村奨について「追い込まれても、右方向に打てる自信というかね。大人の打撃ができるようになってきた」と目を細める。状況に応じた打撃ができる中村奨は欠かせない存在になりつつある。

もちろん、甘い球は決して見逃さない。「追い込まれたら、右打ちができるし、それまでのカウントで（甘い球が来れば）引っ張ることもできる」と中村奨。昨季までの左翼方向への力強い打球にも磨きをかけている。

「もっともっと他の打席でも良い打撃ができるようにと思ってます」。広角に打ち分けることで、開幕スタメンを奪いにいく決意だ。