NHK「おとうさんといっしょ」の初代歌のお姉さん“なお”こと、安藤奈保子（36）が1日までに自身のインスタグラムを更新し、第2子となる次女の出産を報告した。

「ご報告です」と記し、「2月のよく晴れた日に、2児の母になりました 7歳差姉妹です」と次女の出産を明かした。

「産まれてすぐ聴こえた大きな泣き声 元気いっぱいに生まれてきてくれて本当に良かった」と喜び。「7年ぶりの新生児...かわいすぎて...あの発狂した出産の痛みを、もう忘れている自分に驚くほど とにかく、かわいすぎる！！！！！！」とつづった。

「実は今回、妊娠初期の段階でひとつ不安なことが分かっていて(命に関わることではないのですが) NICUに入ることが決まっていました」と安藤。「春のような暖かい日に産まれた数日後、NICUの窓から見た雪景色 上手に哺乳する姿を毎日褒めて貰ったこと 小さな命と、その命を24時間体制で見守るスペシャリストの方達... あのお部屋のことを、今でも思い出します」と記した。

「この子が今後乗り越えなければならない経験を思うと、申し訳なさで胸が苦しくなりますが どんな経験をするときも、家族の愛が強さに変わることを、私は身をもって知っています カラフルな折り紙でベビーベッドをデコってくれる愛おしいお姉ちゃんと 分娩室での立ち振る舞いを助産師さんから絶賛される優しい夫と共にたくさんの、たくさんの愛を注いでいこう。。」とした。

「コンサート活動を終えてから月日が経ちました。みなさん、そしてみなさんのお子さんはお元気ですか！？みなさんの近況もぜひ、聞かせてください！」と呼びかけた。