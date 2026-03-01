コインパーキングで駐車券をなくし、追加料金7000円を支払いました。ところが後日、車内から駐車券が見つかりました。追加料金は返金してもらえるでしょうか？

返金される可能性はあるが、運営会社の対応次第

駐車券は、入庫日時を示す大事な証拠です。なくすと不正防止の観点から、運営会社は「紛失料金」や「紛失時の精算」を設定していることが多く、いったんその金額で出庫する流れになります。

ただし、あとから駐車券が見つかれば、入庫時間が確認できるので「正規料金を計算し直して差額を返金する」といった運用をしている会社もあります。

一方で、返金の可否や返金方法は運営会社ごとに異なります。看板表示の案内や利用規約に基づくため、必ず返ってくるとは言い切れませんが、相談する価値は十分あります。



返金の可否を分けるポイントは「証明できるか」と「連絡の早さ」

返金が進みやすいかどうかは、「確認できる材料があるか」で決まります。まず強いのは、見つかった駐車券そのものです。現物があれば、入庫日時の再確認がしやすくなります。

次に、支払いの証拠です。領収書や精算機の明細、クレジットや電子マネーの利用履歴などがあると、運営会社が照合しやすくなります。さらに、連絡が早いほど有利です。防犯カメラや精算記録など、確認に使うデータの保管期間が限られることがあるためです。

また、提携店の割引（サービス券など）を使っていた場合は、その有無も重要です。一般的に、運営会社へ返金を相談する際は、駐車場名（管理番号）、利用日、入庫時間、精算時間、支払額、割引有無など、利用状況が分かる情報の提示が求められることが多いです。



返金を求めるときの動き方

やることは難しくありません。駐車場の看板や精算機付近にある運営会社（管理会社）の連絡先に、「紛失料金を支払って出庫したが、後日駐車券が見つかった。

正規料金との差額返金を相談したい」という内容を伝えます。高額請求に納得できない場合は、その場で運営会社に連絡し、請求金額の根拠や手続きを確認するよう、国民生活センターのFAQでも案内されています。

連絡する前に、駐車券の写真（表裏）と、駐車場名または管理番号、利用日、だいたいの入庫・精算時刻、支払額、支払い方法、領収書の有無をメモしておくと話が早いです。運営会社によっては、メールで駐車券画像を送って申し込む形だったり、現物の郵送が必要だったりします。

もし運営会社とのやり取りで行き詰まったら、消費生活センター（188）に相談しましょう。手元の資料（駐車券、領収書、看板の写真）が多いほど、助言も具体的になります。



駐車券と支払い記録をそろえて早めに連絡し、返金の可能性を高めよう

駐車券紛失で支払った追加料金7000円は、あとから駐車券が見つかった場合でも、運営会社のルール次第では差額の返金が受けられることがあります。実際に返金相談の窓口を設けている事業者も少なくありません。

見つかった駐車券は、入庫の証拠になるので、領収書や決済履歴などの支払い記録と一緒に保管し、できるだけ早く運営会社へ連絡しましょう。少し手間はかかりますが、行動すれば戻る可能性があるお金です。早めに対応して、ムダな支出をなくしていきましょう。



出典

独立行政法人国民生活センター 消費者トラブルFAQ 【コインパーキング】駐車券を紛失し、料金が高額となった。払いたくない。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー