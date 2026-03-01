妻から寝るときはエアコンのコンセントを抜いてほしいと言われました。コンセントを抜くだけで大きな節約効果があるのでしょうか？

コンセントを抜くと何が節約できる？ ポイントは待機電力

エアコンはリモコン待ちや内部の制御のために、停止中でも微量の電気を使います。これを「待機電力」といいます。最近の機種は待機電力が1ワット前後と小さく、1年間つなぎっぱなしでも数百円程度です。つまり、毎晩コンセントを抜くほど大きな節約ではなく、チリツモ型になります。

一方で、タイマー設定や見守り機能、Wi-Fi連携時は待機時の消費が10ワット以上増加する場合があります。長時間使用する場合は差が出やすいので、わが家の使い方で判断しましょう。



本当にいくら変わる？ ざっくり計算と節約効果が出やすい家・出にくい家

待機電力が1ワットなら、1日24時間で24ワットアワー、1年で約8.8キロワットアワーです。電気料金単価を1ワットアワーあたり31円で見ると、年間で約270円になります。毎晩コンセントを抜く手間に対して、この金額を「やる価値がある」と感じるかどうかは家庭次第でしょう。

コンセントを抜くことで節約効果が出やすいのは、例えば「タイマー・見守り機能・Wi-Fi連携機能を常時使用していて、待機電力が増えやすい」「エアコンを使わない季節が長く、差したままの期間が長い」家庭です。

仮に待機が10ワット相当の状態が続くなら年87.6キロワットアワー、同じ単価なら年2700円前後になります。ここまで増えると、コンセントを抜く意味を感じる人は多くなるでしょう。

ただし、電気代全体を大きく動かすなら、待機電力だけでなく、設定温度・風量・フィルター清掃など稼働時の効率を上げるほうがより効果的です。



コンセントを抜くなら安全に。毎日の抜き差しで気をつけたいこと

節約のためにコンセントを抜く場合でも、安全第一です。運転中に抜くのは絶対に避け、停止して落ち着いてから行いましょう。抜くときはコードを引っ張らず、プラグ本体を持ってまっすぐ抜くのが基本です。

また、毎日抜き差しをすると、プラグやコンセントに負担がかかったり、差し込み口にほこりがたまったりしてトラブルの原因になることがあります。「抜くついでにプラグ周りを確認する」「ほこりがあるときは掃除してから差す」といった習慣をつけましょう。

生活面では、タイマーを使う日や、朝すぐ冷暖房をつけたい日は抜かないほうが便利です。毎晩より「使わない時期だけ」「数日間、家を空けるときだけ」といった運用にすると、習慣化しやすくなります。



効果は小さめでも家庭に合うルールで節約を続けよう

エアコンのコンセントを抜けば、待機電力はゼロになり節約になります。ただし、待機電力が小さい機種の場合やタイマーや通信機能などを常時使わない場合、節約額は年数百円程度にとどまることがあります。そのため、コンセントを抜くことだけで大きな節約」を見込むのは難しい場合があります。

一方で、タイマー設定・見守り機能・Wi-Fi連携機能の使用時や使わない季節が長い家庭では、コンセントを抜くメリットが見えやすくなります。

おすすめは、「毎晩抜く」「使わない季節だけ抜く」など、手間や安全性を考慮して家族で決めることです。小さくても無理なく続けられる形を続けることが、いちばん賢い節約になるでしょう。



出典

経済産業省 資源エネルギー庁 エネこれ どうやったら節電できる？ 明日からすぐに役立つ節電・省エネのヒント

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー