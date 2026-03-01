シナモロール＆ポチャッコが登場！サマンサベガ新作コラボ

サマンサベガから、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」と「ポチャッコ」のコラボコレクションが登場します。キャラクターの世界観を取り入れたバッグや財布、バッグチャームは、毎日のコーデを楽しく彩るキュートなアイテムばかり。フェミニンにもカジュアルにも合わせやすく、ファンはもちろん大人可愛いスタイルが好きな方にもおすすめのラインアップです♡

シナモロールの爽やかコレクション

シナモロールをイメージしたライトブルーを基調に、雲モチーフを取り入れたコレクションが登場します。

ハンドバッグは24,200円。人気のロゴテープシリーズをベースに、雲形のキルティングを全面に施したデザインです。ロゴテープ部分にはスカラップフリルをあしらい、細部まで可愛らしさを表現しています。

付属のミラーチャームは取り外し可能で、シナモロールと“みるく”がハート型の鏡を持っているようなデザインもポイントです。

折財布は16,280円。シナモロールを連想させるモチーフを総柄で表現し、スカラップ柄とシナモロール＆“みるく”のアートがアクセントになっています。

内側にはお昼寝をしているシナモロールと“みるく”のプリントが施され、中まで可愛い仕上がりです。

2wayバッグチャームは5,500円。ふわふわとしたオーガンジーリボンにシナモロールとミルクの金具プレートが揺れるデザインです。

チェーン部分は取り外し可能で、ヘアアクセとしても使える2way仕様になっています。

マイケル・コース日本限定♡春色ラッキーチャームカプセル登場

ポチャッコの爽やか配色デザイン

ポチャッコをイメージしたホワイト×ミントのカラーリングをベースにしたコレクションも展開されます。

ハンドバッグは24,200円。ブラックとホワイトのバイカラーにミントカラーをアクセントとして取り入れたデザインで、フロントにはポチャッコの足跡を型押しで表現。

サイドにはポチャッコのプリントを施し、キャラクターの魅力をさりげなく楽しめます。付属のハート型ミラーチャームは取り外し可能で、幅広いスタイルに合わせやすいアイテムです。

折財布は16,280円。ポチャッコの足跡を型押しでデザインし、シンプルながら遊び心のある仕上がりに。内側にはお昼寝をしているポチャッコのプリントが施されています。

2wayバッグチャームは5,500円。オーガンジーリボンにポチャッコの金具プレートが揺れる可愛らしいデザインです。チェーンは取り外し可能で、ヘアアクセとしても使用できます。

発売スケジュールをチェック

本コレクションは2026年2月24日（火）より公式オンラインショップおよび一部店舗にて先行予約受付を開始します。

対象店舗は池袋サンシャインシティアルパ店、池袋パルコ店、西銀座店、梅田エスト店、渋谷109店です。

2026年2月27日（金）からは上記店舗で先行販売を開始し、2026年3月5日（木）より全国販売がスタートします。お気に入りのアイテムをいち早くチェックしてみてください♪