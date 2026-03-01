人気レースクイーンの央川かこ（31）が1日までに自身のインスタグラムを更新し、グラビア報告した。

白いキャミ風衣装の写真をアップし「お知らせ 『ギャルパラplus』3月号にて2度目の表紙＆グラビアを担当させて頂きました」と報告。

「“強め”と“甘め”どちらも楽しんでもらえるように撮ってもらったので、たくさんの方に見て頂けると嬉しいです ギャルパラサイトの会員になってぜひご覧ください」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「日本の芸術的美しさ」「めちゃ綺麗」「色っぽい。素晴らしい。お仕事がんばってくださいね」「何度も見てしまいます。素敵ですね」「魅力満載 綺麗美人」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。

神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。