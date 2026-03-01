メジャー覇者の30歳・金澤志奈が自身のSNSで結婚を発表「ゴルフとまっすぐ向き合い、より一層精進して参ります」
2月28日、国内女子ツアー通算1勝の30歳・金澤志奈が自身のSNSで結婚したことを発表した。
【写真】金澤志奈のウエディングドレス姿
投稿には「いつも応援してくださる皆様へ 私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます。これまで支えてくださった皆様に心より感謝申し上げると共にこれからもゴルフとまっすぐ向き合いより一層精進して参ります。今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします」と報告された。8歳からゴルフを始め、地元・茨城の岩瀬日本大学高校から中央学院大学に進学するも、2017年に大学を中退。同年7月のプロテストで一発合格を果たし、その後9月に行われたステップ・アップ・ツアー「山陽新聞レディースカップ」でプロ初優勝を挙げた。20-21年シーズンからシードを維持し、25年には、地元の茨城県で行われた国内女子メジャー「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」で念願のメジャー初Vを遂げている。昨季はメルセデス・ランキングで自身のキャリアハイとなる8位に入った。今季はツアー通算2勝目を狙って挑む。
