ヤンキースが新たに導入された自動ボール・ストライク・チャレンジシステム（ABS、通称ロボット審判）を積極的に活用している。アーロン・ブーン監督（52）はキャンプ序盤から「ABSを積極的に使っていきたい」と明言。成功と失敗の両方を経験しながら、新ルールへの適応を進めている段階だと28日（日本時間3月1日）、ニューヨーク・ポスト紙が報じた。

2月24日（同25日）のブルージェイズ戦では、その姿勢が結果に結びついた。ヤンキースは8度のチャレンジで6度成功し、判定を覆して8―7で勝利を収めた。オースティン・ウェルズ捕手は2回中2回成功。ホセ・カバジェロ内野手は1打席で2度成功させ、四球をもぎ取った。ジャズ・チザム内野手も1回成功し、トレント・グリシャム外野手は2回中1回成功だった。

ブーン監督は「このチームでは長い間、ストライクゾーンをコントロールすることの重要性を説いてきた」と胸を張る。一方で、グリシャムの2度目のチャレンジについては「少し感情的だったかもしれない。確信がなかったのにチャレンジしてしまった」と苦言も呈した。

一方、2月27日（同28日）のツインズ戦では対照的な展開となった。ヤンキエル・フェルナンデスとルイス・ヒルが誤ったチャレンジを行い、1回裏が終わる前に2回分を使い切ってしまった。ヒルは2回にもストライクに見えたボール判定を覆そうとしたが、すでにチャレンジは残っていなかった。チャレンジは1試合2回までで、成功すれば回数は減らない。そのため「終盤まで温存すべき」という考え方もある。

しかし監督は「“7、8、9回まで取っておく”という考え方ではない。重要なのは正しいかどうかだ」と温存策には同意しない。。もっとも、状況の重要度（レバレッジ）を理解することは必要だとも強調する。例えば「5回、2死走者なし、カウント1―0」という場面で使うなら、確実に成功させる自信が求められるという。

ヤンキースは新しいロボット審判制度に対し、消極的ではなく、実戦の中で精度を高めていく方針を取っている。成功も失敗も糧にしながら、ストライクゾーン管理というチームの哲学をテクノロジーと融合させようとしている。

ブーン監督の姿勢は一貫している。「正しいと思うなら使う。だが、感情ではなく確信で」。ヤンキースは今春、ABSとの向き合い方を本気で学んでいる。