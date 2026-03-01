トランプ米大統領はSNSへの投稿で、米国とイスラエルによるイランへの共同攻撃を受け、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したと述べた/Majid Asgaripour/Wana News Agency/Reuters

（CNN）トランプ米大統領は28日、米国とイスラエルによるイランへの共同攻撃を受け、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したと明らかにした。

トランプ氏はSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、ハメネイ師の殺害を称賛。ハメネイ師については「歴史上最も邪悪な人物のひとり」と呼んだ。

トランプ氏は「これはイラン国民だけでなく、すべての偉大な米国民、そして世界中の多くの国々でハメネイ師と彼の血に飢えた凶悪な一味によって殺害されたり傷つけられたりした人々に対する正義だ」と投稿し、他の体制指導者らも死亡したと言い添えた。

トランプ氏の投稿に先立ち、イスラエルはハメネイ師やイランの他の高官が死亡したと結論づけていたが、現時点で公的な証拠は示されていない。トランプ氏は投稿で、イラン国民に対し現体制の打倒を改めて呼びかけ、「イラン国民が自国を取り戻すための最大の機会だ」と述べた。

28日の攻撃の前には、トランプ政権の当局者は、イラン指導部との交渉が行き詰まり、イランが核兵器取得に向けたあらゆる取り組みを放棄するという米国の要求に応じる可能性は低いと判断していた。

トランプ氏は戦争の具体的な期間や、イランの安定化と再建に向けた長期的な計画について提示していない。ただ、SNSへの投稿では、攻撃が数日間続く可能性を示唆した。

トランプ氏は「しかしながら、集中的かつ精密な爆撃は中断なく継続されるだろう、今週を通じて、あるいは、中東、ひいては世界全体の平和という我々の目的を達成するために必要な限り」と述べた。