『あんさんぶるスターズ！！』MaMの新曲「Light on the Orbit」配信開始！

大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、MaMの新曲「Light on the Orbit」が配信開始。

チアフルユニット『MaM』の新曲、優しさに満ちた旋律に注目だ。

●配信情報

あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season6

MaM

「Light on the Orbit」

配信リンクはこちら

https://bio.to/OvEkvZ

※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。

＜収録内容＞

01.Light on the Orbit

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：R・O・N

02.Light on the Orbit (Instrumental)

MaM：三毛縞 斑 (CV：鳥海 浩輔)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

関連リンク

『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/