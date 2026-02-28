『あんさんぶるスターズ！！』MaMの新曲「Light on the Orbit」配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、MaMの新曲「Light on the Orbit」が配信開始。
チアフルユニット『MaM』の新曲、優しさに満ちた旋律に注目だ。
●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season6
MaM
「Light on the Orbit」
配信リンクはこちら
https://bio.to/OvEkvZ
※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。
＜収録内容＞
01.Light on the Orbit
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：R・O・N
02.Light on the Orbit (Instrumental)
MaM：三毛縞 斑 (CV：鳥海 浩輔)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
