プロジェクト10周年に向け輝き続ける！『温泉むすめ 5th LIVE Five 温☆Sparkle!!!!!!!!!”』ライブレポート

2025年12月28日、ところざわさくらタウンジャパンパビリオンホールAにて、“温泉むすめ 5th LIVE Five 温☆Sparkle!!!!!!!!!”が開催された。プロジェクト始動から9年目を迎え、SPRiNGS、AKATSUKI、VUCCA、そしてゆのはな選抜という4つのユニットが一堂に会した本公演。タイトルに掲げられた“Five”には4つのユニットに加えて、会場を埋め尽くす“ぽかさん（温泉むすめのファンネーム、他にぽか旦那・ぽか女将との呼び方もある）”が存在しているとの意味合いがあり、続く「Spa（温浴施設）」と「Sparkle（輝き）」を掛け合わせた「温☆Sparkle」の名の通り、温泉の温もりと弾けるような輝きに満ちた公演となっていた。本稿ではその第1部の模様をレポートする。

TEXT BY はるのおと

PHOTOGRAPHY BY (星野耕作／谷口 稔)

9年目の「ただいま！」SPRiNGSがつなぐ夢色のバトン

開演を告げるお馴染みのSEが流れると、会場のボルテージは一気に最高潮へ。ステージに現れたのは、約6年ぶりに9人全員が揃ったSPRiNGSだ。センターの高田憂希（草津結衣奈役）が「ただいまー！私達SPRiNGSでーす！」と叫び、幕を開けた楽曲は温泉むすめにとって始まりの曲である「未来イマジネーション！」。9人揃ってのパフォーマンスは息が合っていて、空白の期間を一切感じさせないほど。続いて披露された「湯夢色バトン」では、高田の“離れない心と心は”という歌い出しが、長く集まれなかったメンバー同士、そして彼女たちを待ち続けた“ぽか旦那・ぽか女将”との絆を象徴しているようで胸を打つ。曲中にはメンバーがペンライトをそれぞれのパーソナルカラーに切り替えながらバトンを渡していき、9人全員が揃ったからこそ完成する演出が披露されると、会場は美しい虹色に包まれた。

MCでは高田からの草津温泉の湯もみ唄から今や温泉むすめの共通コールともなった「チョイナー！」の掛け声に客席が全力で応えると、メンバーから9人でステージに立てたのは2019年12月以来であることが告げられ、客席からは割れんばかりの「ありがとう！」という声が飛んだ。和やかな空気のなかレッスン中の秘話も飛び出し、ダンスで怒られがちな「3年生」を代表して日岡なつみ（登別綾瀬役）が「主に私（が怒られがち）なんだけど、学年で括られている」と、肩身の狭い様子で笑いを誘う一幕も。

ステージでは続いてSPRiNGS内ユニットの雪月花が「SILENT VOICES」で幻想的な映像と共に三声の美しいハーモニーを響かせる。さらに佐伯伊織（下呂美月役）のソロでは、激しいギターロックに乗せて、トレードマークの眼鏡が外れんばかりのアクションで会場を圧倒。青いシャツを纏ったダンサーたちのキレのあるダンスも加わり、普段の弱気な彼女からは想像もつかないエネルギッシュなステージを見せつけた。

最強のライバルの帰還……AKATSUKIが見せた「新たな世界観」

続いてはSPRiNGSにとって最強のライバルユニットであるAKATSUKIが登場。3人が揃うのは2019年2月以来、実に約7年ぶり。しかしこちらもそのブランクを感じさせず、「Hang out!!!」「情熱のパラディソ」と彼女たちの代名詞であるパワフルなデジタルロックを畳み掛け、会場の熱狂をさらに一段階引き上げる。MCではリーダーである富田美憂（鬼怒川日向役）がクールなキャラの合間に「疲れた（笑）」と茶目っ気を見せつつも、「7年ぶりだけど（ワンマンライブ時のレッスンのおかげで）体に振り付けが入っていた」という田澤茉純（玉造 彗役）の言葉通り、圧倒的な練度のパフォーマンスで健在ぶりを知らしめた。

さらに今回の目玉の1つである新曲「Toxic World」を初披露。ステージ上に配置されたゴージャスな椅子に腰掛け、余裕たっぷりの微笑みを浮かべる3人。これまでの「強さ」に「妖艶さ」が加わったブラックでセクシーなAKATSUKIの新たな一面は、観客に息を呑ませるのに充分だった。

VUCCAのフレッシュな輝きと、ユニットの枠を超えたゆのはな選抜

ライブ中盤は2025年に始動した新ユニット・VUCCAのターンへ。まずはソロ曲でそれぞれの個性をぶつけていく。瀬戸桃子（鹿教湯万美役）による疾走感溢れるロックナンバー「SET-YU FREE」、鈴木杏奈（稲取ひなめ役）の表現力豊かな歌唱が光る「まつりごと」、立石凛（別所愛染役）が番傘を手に透明感のある歌声を響かせた「雨の雫」、そして青木陽菜（玉名満美役）の爽やかなギターロック「わたしのベスト！」まで、多彩なジャンルで観客の感情を揺さぶると、その後はVUCCAのリーダーである青木を中心にした和気あいあいとしたMCを経て、5人で「ユメハナビ」をしっとりと歌い上げた。

ここからは特別編成でのパフォーマンスが続く。SPRiNGS内のユニット・しゃんぷーはっとによる「ロマンスの林檎」では、ハグや寸劇を交えたとびきりキュートなステージを展開。対照的に、同じくSPRiNGS内のユニットであるSPicAによる「おはようジャポニカ」では、“ワッショイ”のコールが響き渡ってお祭り騒ぎに。さらに、この日ならではの黒木ほの香（宇奈月明嶺役）、諏訪ななか（上諏訪雫音役）、澤田美晴（塩原八弥役）によるゆのはな選抜が登場。タオルが乱舞する新曲「温泉？ダイダイダイスキ！」で会場を1つにまとめ上げると、続いたAdharaの楽曲「イプシロン進化論」のカバーでは一転、耽美でハードな世界観を構築。さらに「咲かせよ沸かせよバンバンBURN!」では観客全員でその場でジャンプする「ゆげジャンプ」を敢行。ユニットの垣根を超えた音楽の力でライブはクライマックスへと加速していく。

観光大使の絆から「温泉むすめ」伝統のアンセムへ

終盤戦の狼煙を上げたのは、観光大使を務めるキャラクターである塩原八弥、道後泉海、玉造 彗を演じるキャストによるAmbassador（観光大使選抜）。実際に各温泉地で観光大使を務める彼女たちだからこそ歌える「涌遊スマイルパワー」で、ハイスピードなエールを送り届ける。

そこからは各ユニットが代表曲を連続で披露。AKATSUKIの「暁のDiva」、VUCCAのデビュー曲「オーバーフロー！」と続き、本編のラストを飾ったのはSPRiNGSの「純情-SAKURA-」。黒と赤を基調とした衣装に身を包んだ9人は、激しい和ロックのリズムに乗せて、これまでの歩みとこれからの覚悟を示すような歌唱と、力強くキレのあるダンスを披露。満開の桜のような笑顔で本編を締め括った。

アンコールでは反田葉月（福地珊瑚役）が「みんな一緒にぐるぐるできるかな？」と呼びかけ「気分はストレンジャー」からスタート。独特の電波なサウンドに合わせて会場全体がペンライトを振り回し、2番からはVUCCA、さらにはAKATSUKIやSPRiNGSのメンバーも加わって全員で“ぐるぐる”回るという、「温泉むすめ」らしいカオスでハッピーな光景が広がった。

最後のMCでは、出演者20名がそれぞれ感謝を述べていく。SPRiNGSのリーダー・篠田みなみ（道後泉海役）にファンから「リーダー！リーダー！」という愛のあるコールが飛ぶと、彼女が「やめーい！」と照れながら返す懐かしのやり取りに、会場は温かな拍手に包まれた。そして「このままでは終われない！」という高田の号令で、全員がタオルを手に取る。ラストナンバーはおなじみの「青春サイダー」だ。会場中でタオルが舞い、4つのユニットと観客、合わせて“Five”（＝5つ）の想いが1つに溶け合う。まさにプロジェクト9年目の“Sparkle”が最高潮に達して公演は幕を下ろした。

「温泉むすめ 5th LIVE Five 温☆Sparkle!!!!!!!!!」

2025.12.28（日）＠ところざわさくらタウンジャパンパビリオンホールA

＜セットリスト＞

M01.未来イマジネーション！ / SPRiNGS

M02.湯夢色バトン / SPRiNGS

M03.SILENT VOICES / 雪月花

M04.TSUBASA AWAKENING / 下呂美月

M05.Hang out!!! / AKATSUKI

M06.情熱のパラディソ / AKATSUKI

M07.Toxic World / AKATSUKI

M08.SET-YU FREE / 鹿教湯万美

M09.まつりごと / 稲取ひなめ

M10.雨の雫 / 別所愛染

M11.わたしのベスト！ / 玉名満美

M12.ユメハナビ / VUCCA

M13.ロマンスの林檎 / しゃんぷーはっと

M14.おはようジャポニカ / SPicA

M15.温泉？ダイダイダイスキ！ / ゆのはな選抜

M16.イプシロン進化論 / ゆのはな選抜

M17.咲かせよ沸かせよバンバンBURN! / ゆのはな選抜

M18.涌遊スマイルパワー / Ambassador

M19.暁のDiva / AKATSUKI

M20.オーバーフロー！ / VUCCA

M21.純情-SAKURA- / SPRiNGS

EN01.気分はストレンジャー / ALL CAST

EN02.青春サイダー / ALL CAST

■出演者一覧

＜SPRiNGS＞

草津結衣奈（CV:高田憂希）

箱根彩耶（CV:長江里加）

秋保那菜子（CV:高橋花林）

有馬輪花（CV:本宮佳奈）

道後泉海（CV:篠田みなみ）

登別綾瀬（CV:日岡なつみ）

下呂美月（CV:佐伯伊織）

有馬楓花（CV:桑原由気）

奏・バーデン・由布院（CV:和多田美咲）

＜AKATSUKI＞

鬼怒川日向（CV:富田美憂）

玉造 彗（CV:田澤茉純）

別府環綺（CV:岩橋由佳）

＜VUCCA＞

玉名満美（CV:青木陽菜）

福地珊瑚（CV:反田葉月）

稲取ひなめ（CV:鈴木杏奈）

別所愛染（CV:立石凛）

鹿教湯万美（CV:瀬戸桃子）

＜ゆのはな選抜＞

宇奈月明嶺（CV: 黒木ほの香）

上諏訪雫音（CV:諏訪ななか）

塩原八弥（CV:澤田美晴）

(C)ONSEN MUSUME PROJECT

