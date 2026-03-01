「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年2月22日、自身のインスタグラムを更新。ピンクのワンピース姿を披露した。

「お祝いしてくれました」

岡田さんは「アッコにおまかせ！ご覧いただいた皆様ありがとうございました」といい、ピンクのワンピース姿で誕生日ケーキを持ち、笑顔をみせるショットを投稿した。

32歳の誕生日を迎えた岡田さんに「楽屋に戻ったらスタッフの皆さんがお祝いしてくれました」と感謝の言葉を寄せ、「これからも働いて働いて働いてスタッフを食わせていこうと思います！」とおどけてみせた。

インスタグラムに投稿された写真では、ピンクのジャケットを羽織り、スリットが入ったピンクのワンピースを着用。頭にバルーンをつけ、ウィンクをしてピースサインをしていた。また、たくさんのイチゴがのったバースデーケーキも見せている。2枚目では、誕生日のデコレーションをした壁をバックに、頬に手を添えて笑顔をみせていた。

この投稿には、「可愛いすぎ」「役満級の笑顔ステキです！」「いつも綺麗」「めっちゃかわいい」「最高！」といったコメントが寄せられていた。